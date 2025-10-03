E-doklady hlásí problémy. Pekarová žertuje, že za výpadek mohou Piráti

Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Systém e-doklady způsobil problémy mnoha voličům. Že nefunguje, potvrdila redaktorce iDNES.cz například volební komise v jihomoravských Pohořelicích.
Výpadky systému zaznamenali ve volebních místnostech také například v Praze 4 nebo Praze 2. „Systém je přetížený, opakovaně chvílemi nefunguje například aktualizace údajů,“ sdělila mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
Na odstranění problému se podle mluvčího Digitální a informační agentury Jakuba Palaty pracuje. „Problém mají pouze ti, kteří se pokusili aktualizovat doklad až v posledních jedné až dvou hodinách. Ti, kteří mají doklad aktualizovaný (zelený štítek), mohou eDoklady použít,“ uvedl Palata.
Odvolit se nepodařilo ani šéfce Sněmovny Markétě Pekarové Adamové, která svůj hlas chtěla odevzdat v prostorách libeňské Základní školy Na Balabence. „No nic, pro tu fyzickou budu muset zpátky domů,“ vysvětlila volební komisi.
Nakonec tak musela do volební místnosti podruhé. „Myslím, že je skvělé, že máme za toto volební období tak posunutou digitalizaci, to, že se to zrovna dnes nepovede mě naštvalo, ale naštěstí je tu stále možnost volit s fyzickou občankou,“ uvedla Pekarová. Podle redaktorky iDNES.cz Pekarová v odpovědi jednomu z voličů poznamenala, že za výpadek mohou Piráti. Ti byli při svém volebním působení zodpovědní za digitalizaci.
V Brně odvolil také premiér Petr Fiala. „Zaznamenal jsem zprávu, že jsou problémy s e-doklady, ale co vím, tak je ten problém u lidí, kteří nemají aktualizovanou tu aplikaci,“ uvedl předseda ODS.
Pomocí eDokladu lidé mohou letos volit poprvé. Doklad musí být dle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami. S aktualizací jsou však problémy také, momentálně je nedostupná.