Nic než šmírování, vadí ANO návrh registrace turistů. Regulace Airbnb neprojde

To, aby obce mohly regulovat na svém území krátkodobé pronájmy v bytech a bytových domech, které jsou nabízené přes online platformy jako Airbnb či Booking, navrhla vláda. I přes výhrady ODS to prosadil tehdejší ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Ale Bartoš už ve vládě není, stejně jako Piráti, a odstranit tuto pasáž z novely zákona o podnikání v cestovním ruchu navrhl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Není to nic jiného než šmírování obyvatel, tvrdí Králíček z ANO

V koalici zatím není shoda na úpravě, která by zúžila okruh údajů o hostech zapisovaných do systému kvůli ochraně jejich soukromí.

„Systém eTurista není ničím jiným než nástrojem vlády, policie či zpravodajských služeb pro šmírování pohybu obyvatel a turistů! Informace o tom, kdy, kde a s kým jste, a to všechno prakticky v reálném čase, chce mít stát k dispozici údajně kvůli snížení administrativy podnikatelům a zvýšení bezpečnosti. Naše hnutí si plně uvědomuje, že svoboda každého z nás je to nejcennější, co máme. Jakékoliv zásahy státu do soukromí jedinců striktně odmítáme,“ odmítl na sociální síti X vládní návrh místopředseda ANO Robert Králíček.

A jeho příspěvek sdílel i šéf hnutí Andrej Babiš, takže jej lze považovat za oficiální názor opozičního hnutí.

Rozšíření doby nočního klidu?

Poslanci budou jednat i o návrhu na rozšíření pravomocí společenství obcí, kde je spor o možnost obcí posunout dobu nočního klidu.

Zastupitelstva by nově mohla stanovit začátek nočního klidu v období od června do konce září na půlnoc o nocích z pátků na sobotu, ze sobot na neděle a o nocích před státními svátky. Kritici tvrdí, že taková možnost jde na ruku festivalům na úkor obyvatel.

Znovu pokus o zálohování PET lahví

Na programu schůze je i návrh ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na zálohování PET lahví a nápojových plechovek.

Nesešlapané a neponičené lahve a plechovky by v případě jeho přijetí vykupovaly za čtyři koruny obchody a benzinové pumpy s plochou nad 50 metrů čtverečních.

„Je to ekologické opatření, které my podporujeme,“ řekl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Když poslanci začali návrh projednávat před dvěma týdny, v sále po úvodním vystoupení Hladíka nebylo dost poslanců, aby vůbec mohli v jednání pokračovat.

Na začátku jednání prosadil šéf poslanců ODS Marek Benda možnost jednat až do nočních hodin.

A než se poslanci dostanou k samotnému programu, se přihlásilo několik řečníků s přednostním právem.

