„Než začneme, předpokládám, že po včerejší noci očekáváte, že tady přijde třeba nějaké zásadní politické prohlášení. No, my bychom rádi, ale jsme na to opravdu hrozně blbě oblečení. Podívejte se na Lucianu Tomášovou. V takovémhle ohozu se politická prohlášení říkají špatně, a obávám se, že ani Martin Prágr na tom není o moc lépe, jo,“ začal svou řeč obecně Marek Eben.
Ale pak už přišlo prohlášení, které mohlo vidět přibližně 1,5 milionu lidí, kteří vidí každý díl velmi populární a sledované taneční soutězě.
„No tak prostě to si nevymyslíte, že do téhle doby vyjde pohádkový večer, takže my se prostě pohybujeme v těch pohádkových intencích, ale stejně bychom rádi řekli, že věříme, že nakonec dobro zvítězí a že všechny ty zlé si vezme čert. Víte co, ono to tak dopadne. Možná ne hned, ale časem určitě,“ řekl známý herec a moderátor Marek Eben.
Jeho řeč, kterou lze vnímat jako polemiku s poslanci vládní koalice, sdíleli už někteří uživatelé na sociální síti X, mezi nimi i opoziční hnutí STAN, jehož předseda Vít Rakušan bezprostředně po odhlasování vládního návrhu řekl, že začal konec vlády Andreje Babiše.
Na sobotním protestu v Brně proti tomu, jakým způsobem vládní většina prosazuje zrušení poplatků veřejnoprávním médiím České televizi a Českému rozhlasu, zase zazněl song písničkáře Pavla Helana Tytyty Babišu.
„Ty, Andreju, asi máš povolební krizu a tak tóžíš zestátnit rozhlas televizu. Ty, Andreju, k Vánocům něco si přej, ale rozhlas televiza nésó na prodej. Reportéři, hlasatelé rozumíjo žertu, ale nejsou zaměstnanci Agrofertu,“ zpívá Helan.
Jde vlastně o remake jeho písně Týtytýtýtý hejtmane, která pomohla ke zvolení do senátu Vyškovsku jihomoravského hejtmanovi za lidovce Janu Grolichovi. V Brně zase budou jeho lidovci mít poprvé post primátora.
Grolich byl mezi politiky, kteří v pátek vyzval lidi, aby vyšli do ulic v reakci na to, že koalice v pátek dopoledne schválila návrh šéfa poslanců SPD a místopředsedy vládního hnutí Radima Fialy, že může jednat i v sobotu a že předřadila projednávání vládního návrhu o zrušení poplatků.
„My budeme stát na barikádách, ale pokud tomu chcete pomoc zabránit i vy, tak musíte jít do ulic,“ prohlásil jihomoravský hejtman a šéf lidovců.