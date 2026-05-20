Američan s podezřením na ebolu je v Praze. Na Bulovce stráví 21 dní v karanténě

Pacient v současné době nevykazuje žádné příznaky onemocnění a podle vyjádření ministerstva zdravotnictví je zcela asymptomatický. Přesto ho v tuzemsku čeká přísná jednadvacetidenní izolace na specializované klinice infekčních nemocí.
Riziko šíření nebezpečné nákazy na veřejnost je podle hlavní hygieničky Barbory Mackové prakticky nulové, jelikož virus se nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělesnými tekutinami nakaženého člověka.
Samotný transport z letiště zajišťuje specializovaná výjezdová skupina pražských záchranářů v ochranných oblecích připomínajících skafandry. Muž byl přímo v letadle umístěn do speciálního bioboxu s vlastní filtrací vzduchu a podtlakem, který záchranářům umožňuje pacienta bezpečně ošetřovat přes integrované dlouhé rukavice.
Zmíněný box se podle náměstka ředitele ZZS HMP pověřeného jejím řízením Zdeňka Křivánka dekontaminuje přímo na letištní ploše a naloží do speciální sanitky, kterou mají pražští záchranáři pro tyto případy k dispozici. Křivánek zároveň potvrdil, že záchranáři scénář transportu pacienta cvičí velmi často.
Na Bulovce pro něj primářka Hana Roháčová se svým týmem připravila neprodyšný transparentní „stan“ uvnitř jedné z místností, kde bude mít kontakt s personálem omezen na absolutní minimum. Pro komunikaci se světem a ukrácení času mu v přísném režimu zbude prakticky jen mobilní telefon.
Veškeré náklady spojené s přepravou a péčí v Česku plně uhradí americká strana. Americká ambasáda v Praze již na síti X vyjádřila české vládě, resortu zdravotnictví i samotným zdravotníkům hluboké poděkování za rychlou reakci a partnerství.
20. května 2026