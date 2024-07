Občanský průkaz v mobilu je už platný i pro policii, soudy a další úřady

V první fázi, kdy měly povinnost ji přijímat pouze ústřední správní úřady, se dobrovolně přidalo několik stovek dalších ověřovatelů z řad měst, obcí, krajů i soukromníků.

„Postupujeme podle plánu. I nadále přibývají místa, kde budou obyvatelé moci eDoklady využít,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

K dispozici je i vylepšení pro ověřovatele. Ti už si nemusejí údaje ručně přepisovat například do knihy návštěv. Data se do interních systémů přepíší automaticky. Náběh eDokladů je rozplánovaný do tří fází. K ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům od července přibudou policie, soudy, finanční úřady, úřady práce, živnostenské úřady, katastrální úřady, zbývající kraje a obce s rozšířenou působností.

Reforma vyvrcholí napřesrok

Od 1. ledna 2025 se pak přidají například zbývající obce, okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, banky, notáři, Česká pošta či zastupitelské úřady. Velký počet obcí a krajů se již přihlásil dobrovolně. Soukromé subjekty, jako jsou restaurace, obchody či hotely, se mohou snadno zaregistrovat přes datovou schránku.

Aplikaci eDoklady si mohou občané stáhnout z App Store a Google Play. Pro používání eDokladů potřebují chytrý mobil a takzvanou Identitu občana. Současná plastová verze občanského průkazu zůstává nadále platnou.