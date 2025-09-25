Na Ústavní soud přišla žádost o zrušení zákona, že se Edvard Beneš zasloužil o stát

Autor: ,
  14:18aktualizováno  14:18
Ústavní soud (ÚS) dostal návrh na zrušení zákona, podle kterého se druhý československý prezident Edvard Beneš zasloužil o stát. Zatím ale není jisté, zda se jím bude vůbec zabývat. Návrh podal Spolek Primer, zatímco podle zákona o ÚS mohou přímo navrhovat zrušení právních předpisů jen prezident a skupiny poslanců či senátorů.
Edvard Beneš

Edvard Beneš | foto: Wikimedia Commons

Válečný hrdina František Hecl si podává ruku s prezidentem Československa...
V roce 1947 se prezidentovo zdraví rapidně zhoršovalo. Prodělal mrtvici, ale...
Na konci září 1938 přišla osudová mnichovská konference a 5. října Edvard Beneš...
Prezident republiky Dr. Edvard Beneš 18. července 1946 před předáním...
8 fotografií

Návrh k ÚS podal Spolek Primer, který má zapsané sídlo v Mladé Boleslavi a na internetu nelze dohledat jeho webové stránky. Podle stanov dostupných ve spolkovém rejstříku je cílem spolku zejména organizovat kulturně-společenské akce pro propagaci opomíjených a drobných historických artefaktů, léčivých rostlin, sportu a jiných volnočasových aktivit.

Za specifických okolností můžou náměty na ÚS podávat soudy nebo další navrhovatelé. Soudkyní zpravodajkou se podle rozvrhu práce stala Daniela Zemanová, zjistili novináři z přehledu plenárních věcí na webu soudu.

Zákon o zásluhách Edvarda Beneše se stal součástí právního řádu z iniciativy levicových poslanců v roce 2004. Tvoří jej jediná podstatná věta: Edvard Beneš se zasloužil o stát.

Podobný zákon schválil už prvorepublikový parlament. Týkal se prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 1990 se Federální shromáždění usneslo, že v jeho budově má být pamětní deska, podle které se o společný stát Čechů a Slováků zasloužil také Milan Rastislav Štefánik. V roce 2012 pak přibyl další stručný zákon, podle kterého se Václav Havel zasloužil o svobodu a demokracii.

Schvalování zákona o Benešovi provázela živá politická debata, která se dotýkala Benešovy role v událostech let 1938, 1945 a 1948 nebo poválečného odsunu Němců. Sněmovna musela přehlasovat Senát. Tehdejší prezident Václav Klaus zákon ani nepodepsal, ani nevetoval. Později řekl, že veto neuplatnil, protože by se tím v podstatě přihlásil k útokům, které jsou na Beneše vedeny doma i v cizině.

Beneš žil v letech 1884 až 1948. Za první světové války s Masarykem v zahraničí pracoval na vzniku samostatného Československa. Po roce 1918 se stal ministrem a výrazně ovlivnil směřování československé diplomacie mezi světovými válkami.

V letech 1935 až 1938 byl prezidentem, po abdikaci během mnichovské krize odešel do exilu a vedl zahraniční odboj. Po druhé světové válce byl znovu zvolen prezidentem, ovšem v nových poměrech, pod sílícím tlakem komunistů. Po únorovém převratu v roce 1948 abdikoval a v září téhož roku zemřel.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.