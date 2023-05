Princ Edward je na Hradě, jedná s Petrem Pavlem

Princ se s českým prezidentem setkal neformálně již v úterý večer, dali si pivo v Malostranské besedě.

Kromě středečního setkání s prezidentem Petrem Pavlem by měl Edward navštívit Vestec u Prahy. „Dnes máme ve Středočeském kraji významnou návštěvu. Jeho královskou výsost prince Edwarda, se kterým ve Vestci sázíme poslední stý strom v Aleji prince Philipa k jeho stým narozeninám,“ napsala hejtmanka Petra Pecková na Twitter.

Alej vznikla loni u příležitosti nedožitých 100. narozenin manžela Alžběty II. Do programu ve třítisícové obci se zapojily místní školy i dětský domov.

Princ Edward do metropole dorazil v úterý odpoledne z Německa. Původně měl jet vlakem, nakonec dorazil autem. Přijel kvůli Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu (DofE). Ocenění za dlouhodobý rozvoj v oblasti sportu, talentu, dobrovolnictví a za uskutečnění dobrodružné expedice podporuje britská královská rodina mladé lidi do 24 let.

Návštěvu ve čtvrtek zakončí položením věnce u Národního památníku hrdinů heydrichiády u kostela svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. V tomto pravoslavném chrámu se po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942 skrývali a po boji s nacistickou přesilou později zemřeli českoslovenští parašutisté vycvičení v Británii.

Bratr britského krále Karla III. zdědil titul vévody z Edinburghu po svém zesnulém otci princi Philipovi, který program DofE založil. V Česku jej plní každoročně kolem 7 000 studentů.