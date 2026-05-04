EET je zpět. Výjimku mají dostat živnostníci s obratem do milionu korun

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě plánuje elektronickou evidenci tržeb obnovit od příštího roku a ministerstvo financí očekává, že její znovuzavedení přinese do veřejných rozpočtů ročně 14,4 miliardy korun.
Zároveň s obnovením evidence tržeb má klesnout daň z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje podávané v restauracích z 21 na 12 procent. Nově by také mělo být od daně osvobozeno spropitné.
Součástí předloženého zákona jsou i další daňové změny. Vláda chce obnovit slevu na dani na studenty, takzvané „školkovné“ při umístění dítěte do mateřské školy a zrušit rovněž zastropování nepeněžních benefitů pro zaměstnance.
Vláda se bude zabývat i návrhem koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Zavede povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Obce by se navíc musely postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o něž nemá nikdo zájem. Návrh zvyšuje i pokuty za přestupky týrání zvířat a prodlužuje trest zákazu chovu.