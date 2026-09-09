Pro návrh hlasovalo 104 ze 159 přítomných poslanců. Zákon nyní posoudí prezident Petr Pavel.
V návrhu zákona chtěl Senát z EET vyjmout bezhotovostní platby a prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. U zaměstnaneckých zdravotních benefitů prosazoval zrušení limitu pro osvobození od daně z příjmů.
Fakta k nové EET
Doprovodné změny:
Ministryně financí za ANO Alena Schillerová se proti takovým úpravám postavila.
„Navržené změny nepovažuji za technické zpřesnění zákona ani skutečnou pomoc podnikatelům. Jejich společným jmenovatelem je oslabení jednotlivých pravidel a snížení účinnosti celého systému,“ prohlásila ve Sněmovně.
Argumentovala, že nová EET je koncipována jinak – evidence tržeb se bude týkat jen kontaktních plateb – v hotovosti, bankovní kartou nebo QR kódem. Platby na dálku, třeba přes e-shopy, se evidovat nemají.
„Platba kartou nebo QR kódem už zanechává dohledatelnou stopu v bankovním systému,“ zpochybnil nutnost, aby se také v EET evidovaly i tyto platby, poslanec TOP 09 Michal Kučera.
Poslanec ODS připomněl, že Ústavní soud už odmítl, aby EET podléhaly bezhotovostní platby
Poslanec ODS Vojtěch Munzar připomněl, že Ústavní soud už jednou odmítl evidovat prostřednictvím EET bezhotovostní platby.
„Chceme orwellovský stát, který nás bude šmírovat na každém kroku?“ podivil se i jeho kolega, místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček, jaká pravidla vláda vytváří a že chce každého podnikatele neustále prověřovat a „sedět mu za krkem“. I dnes má Finanční správa podle něj dostatečná nástroje, aby odhalila a trestala nepoctivé.
Skopeček také připomněl, že už dnes je podíl bezhotovostních plateb okolo šedesáti procent a že tudíž význam EET bude klesat. Její jediný smysl vidí v získávání cenných informací, které je možné využívat v konkurenčním boji.
Nová verze evidence tržeb už počítá s tím, že podnikatele nebude nutit tisknout papírové účtenky. Živnostníci s ročním obratem do jednoho milionu korun, kteří využívají paušální daň, se mohou evidenci vyhnout, pokud se přihlásí do režimu EET Off.
Místo současných 100 korun měsíčně na dani z příjmů ale zaplatí 1500 korun, vedle sociálního a zdravotního pojištění.
Návrh obsahuje také obnovení některých daňových úlev zrušených předchozí vládou Petra Fialy a snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích. Rodinám s dětmi vrací vládní návrh školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček bývalé vlády.
Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje vládní návrh do nižší sazby daně z přidané hodnoty 12 procent. Tiché víno má být opět daňově uznatelným darem. Evidence tržeb se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb.