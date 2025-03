Současní umělci představují stvoření světa, jak ho popsali staří Egypťané

Náboženství, mytologii a magii starověkého Egypta se na Univerzitě Karlově věnoval už před více než stovkou let zakladatel československé egyptologie František Lexa. A když v roce 1996 byla na české koncesi v Abúsíru objevena hrobka kněze Iufay, byla to senzace nejen kvůli nevykradené pohřební komoře.

Stěny hrobky byly totiž kompletně popsané. Vědci užasli, protože některé z mytologických a rituálních textů viděli poprvé - do té doby je neznal nikdo ani z odborných kruhů. Zhruba dvacet let trvalo českým badatelům, než jejich překlady a interpretace dokončili. Natolik byly výjimečné.

Stvoření – Mýtus – Umění Výstava v Galerii Kampus Hybernská v Praze potrvá do 17. května 2025.

Přes 20 výtvarníků se nechalo inspirovat speciálně upraveným staroegyptským textem – mýtem o stvoření, který za využití různých stylů a technik převedli do vizuální podoby.

Jde o společný projekt Českého egyptologického ústavu FF UK a Galerie Kampusu Hybernská, který navazuje na výzkum staroegyptského náboženství a vychází z nových překladů a interpretací původních pramenů.

Projekt vede Jiří Janák z Českého egyptologického ústavu.

Kurátoři výstavy jsou za Český egyptologický ústav kromě Jiřího Janáka také fotograf Petr Košárek a za Kampus Hybernská Filip Kazda a Michal Štochl.

Vedle uměleckých děl výstava představuje část archeologického výzkumu českých egyptologů v Abúsíru.

Součástí výstavu jsou přednášky pro veřejnost (viz web Kampusu Hybernská).

I to byl důvod, proč se z dlouhodobého úspěšného výzkumu zrodil nápad. Jiří Janák z Českého egyptologického ústavu, expert na staroegyptské náboženství, několik let sestavoval z různých původních pramenů mýtus o stvoření a přeložil ho tak, aby mu porozuměl i laik.

Tímto speciálně připraveným překladem textů z období od 3. tisíciletí př. n. l. do 1. století n. l. se pak inspirovalo přes 25 umělců, kteří písemný příběh o 15 částech přetvořili do vizuální podoby. Jejich umělecká díla jsou k vidění v Kampusu Hybernská do poloviny května, tamější galerie pro ně vyčlenila 14 místností.

„Překlad mýtu o stvoření, podle nějž umělci tvořili, si může každý návštěvník podrobně přečíst už při vstupu na výstavu. Nechával jsem text číst i neegyptologům, abych si ověřil, zda mu porozumí, a vybavuji si, že většině se ani nechtělo uvěřit, že z velké části jde o skutečnou podobu dávných textů. Byli překvapeni, jak poetický a srozumitelný může být původní staroegyptský text, když ho přeložíme do češtiny,“ říká autor Janák.

Mýtů o stvoření známe ze starého Egypta několik, mírně se liší podle dané lokality. Tvůrci projektu vzali za základ verzi, která pochází z někdejšího významného náboženského centra Héliopole. Důvod? Dochovala se jako nejúplnější.

Někteří z umělců vystavujících v Kampusu se tematikou staroegyptských mýtů zabývali už v minulosti, pro jiné bylo vše nové. „Někteří se ptali, jak mají chápat různé motivy. Pro zájemce jsem udělal přednášku, na níž jsem popisoval, jak egyptská mytologie funguje a jaká témata v ní lze vidět. Pro mě to bylo náročné, protože jsem umělcům chtěl dát všechny informace, ale zároveň jsem se vyhýbal tomu, abych jim poskytl konkrétní vizuální vzorce. Tudíž jsem jim záměrně neříkal, jak by konkrétní motiv starý Egypťan vytesal nebo nakreslil. Bylo dost zvláštní někomu něco vysvětlovat a zároveň to před ním skrývat,“ vzpomíná Janák.

Kromě originálního uměleckého zážitku tak návštěvník pochopí, jak důležitá pro staré Egypťany mytologie byla. „Oni si skrze ni vysvětlovali to, co viděli kolem sebe. Dnes se slovo mýtus používá většinou jako synonymum pro výraz lež. Mně to vadí, protože mýty popisují a vysvětlují pravdivé jevy v tomto světě. Jsou to příběhy, kterými se lidem nějak přibližuje, proč a jak se střídá den a noc, proč Slunce září víc než Měsíc, proč máme vegetační cykly a podobně. Mýtus není lež,“ zdůrazňuje autor výstavy.

Projekt Stvoření – Mýtus – Umění sleduje tři linky. Kromě samotného mýtu o stvoření a desítek uměleckých děl v podobě kreseb, maleb, grafik, 3D instalací a podobně představí také část archeologických výzkumů z Abúsíru, kde Český (dříve Československý) egyptologický ústav pracuje už sedmou dekádu.

Například bude k vidění replika západní stěny z hrobky zmíněného kněze Iufay. Ze všech objevených hrobek je totiž právě v té jeho nejvíce textů souvisejících s mýtem o stvoření. „Výstava obsahuje třeba i videoprojekce o tom, jak tvořivá práce archeologa vynáší na světlo doklady o životě staroegyptské civilizace. To je totiž přesně to, o čem mýtus o stvoření hovoří. Říká, že práce Stvořitele vynáší z temnoty na světlo život. A to děláme i my - z hlubiny temnoty vynášíme na světlo život starých Egypťanů,“ vysvětluje Janák.

K novému projektu dodává: „Chtěli jsme vystavit naši práci ve spojitosti s uměleckými díly a ukázat, jak blízko k sobě umění a věda mají.“

Součástí výstavy budou přednášky pro veřejnost, které připravili čeští egyptologové a jiní odborníci. Jejich přehled je na webu Kampusu Hybernská.