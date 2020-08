Egyptský ministr se setkal s Dostálovou, s Petříčkem chce jednat o zařazení na seznam bezpečných zemí

Praha Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) na pondělní schůzce s egyptským ministrem pro památky a cestovní ruch Chálidem Ananím neřešila žádné konkrétní závěry. Jednalo se podle ní spíše o zdvořilostní setkání. Probrali ale například nabídku českých pojišťoven v reakci na covid-19. Egypt chce být zařazen na český seznam bezpečných zemí. O tomto tématu plánuje Ananí podle Dostálové debatovat s českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD).

„Hovořili jsme spíše o budoucnu, až se covidová situace uklidní, že Egypt je pro naše občany velmi lákavou destinací a bude třeba co nejrychleji obnovit turistické vztahy. I z české strany je na Egypt vázáno samozřejmě mnoho cestovních kanceláří,“ uvedla Dostálová. V otázce zařazení země na seznam bezpečných států Ananího odkázala na ministra zdravotnictví a zahraničí. Právě s Petříčkem hodlá podle Dostálové Ananí téma probrat.



Na schůzce Dostálové Ananího také informovala, že čeští turisté se při zahraničních cestách mohou pojistit na události spojené s pandemií, například pokud by se dostali do karantény. K širší diskuzi o opatřeních Egypta a České republiky se podle Dostálové v rámci vymezeného času nedostali.

Ananí je podle Dostálové v České republice poprvé a je nadšen Prahou. „Bylo to moc milé setkání. Pan ministr říkal, že se těší, až to všechno skončí, že by rozhodně rád znovu navštívil Českou republiku. Já jsem také říkala, že bych se s rodinou podívala zase co nejdříve do Egypta,“ řekla dále Dostálová.

Egypt patří k nejoblíbenějším destinacím, kam Češi vyrážejí s cestovními kancelářemi. Podle Českého statistického úřadu tam loni zavítalo 234.000 českých cestovatelů.

Některé velké cestovní kanceláře začaly v srpnu rušit zářijové zájezdy do Egypta, protože země není na seznamu bezpečných destinací. Navíc podle informací na webu českého ministerstva zahraničí z rozhodnutí egyptského premiéra od 1. září začne platit povinnost pro všechny cestovatele prokázat se při vstupu do země negativním testem na covid-19, který nesmí být starší než 48 hodin. Test nebude vyžadován jen u dětí do šesti let. Anání v neděli po setkání se zástupci tuzemských cestovních kanceláří a agentur řekl, že bude možné provést test i přímo při příletu do Egypta. Cena je kolem 25 dolarů (asi 550 Kč) na osobu. Když bude někdo podezřelý s příznaky, bude umístěn do karantény v rámci hotelového resortu.

Mezi bezpečné země mimo Evropu česká vláda od 1. července zahrnula Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. Seznam od 3. srpna rozšířila o Tunisko.