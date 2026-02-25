Brusel píše do Prahy. Chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů

„Vzhledem k tomu, že může docházet ke střetu zájmů u dotací z fondů politiky soudržnosti poskytovaných společnostem náležejícím předsedovi vlády nebo jím ovládaným, uvítali bychom poskytnutí podrobných informací o opatřeních zavedených na vnitrostátní úrovni za účelem řešení potenciální situace střetu zájmů,“ uvedla v dopise Evropská komise. Zároveň chce ujištění, že od doby, kdy se Babiš stal premiérem, do Agrofertu další evropské dotace nemířily.
Odpověď na dopis adresovaný ministerstvu pro místní rozvoj žádá Evropská komise do jednoho měsíce. Dopis vznikl před tím, než Babiš vložil Agrofert do svěřenského fondu. To se stalo minulý týden.
Pokud EU odpovědi vyhodnotí jako neuspokojivé, může s Českem zahájit oficiální auditní řízení, což se stalo, když byl Babiš premiérem naposledy. EU pak některé dotace, které směřovaly Agrofertu, Česku odmítla proplatit.
Podle právního týmu protikorupční organizace Transparency International je nynější Babišovo řešení střetu zájmu pravděpodobně v konfliktu s evropskými paragrafy. Evropské finanční nařízení dopadající na dotace totiž počítá s tím, že profitovat nesmějí ani blízcí politika. Podle serveru ale neveřejný statut fondu uvádí, že po konci Babišova působení ve vládě fond automaticky ovládne trojice jeho dětí. „Sám Babiš se pak teoreticky může stát správcem fondu a přímo Agrofert kontrolovat, aniž by přímo držel akcie holdingu, o nichž tvrdí, že se mu už nikdy nevrátí,“ píše server.
Po jmenování Babiše premiérem Státní zemědělský fond (SZIF) vyplácení zemědělských dotací Agrofertu pozastavil. Úředníci nyní vyhodnocují, zda je opět uvolní.
4. prosince 2025