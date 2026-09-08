Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. O pozastavení proplácení evropských dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova informovala v pondělí mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva.
„Mohu potvrdit, že komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že český premiér se nachází v potenciálním střetu zájmů v souvislosti s řízením fondů politiky soudržnosti a zemědělských fondů,“ uvedla dnes v Bruselu Louise Bogeyová. „Komise se domnívá, že svěřenský fond, který pan Babiš zřídil, tuto situaci dostatečně neřeší,“ dodala.
Komise podle mluvčí zaslala dopis českým úřadům a žádá je o další informace a objasnění. Unijní exekutiva si nechala vypracovat právní posouzení svěřenského fondu a Babišovo řešení nepovažuje za dostatečné.
Premiér v reakci pro IDNES.cz napsal, že ho zjištění Evropské komise nezajímá a ani to neřeší. „Agrofert nevlastním, nikdy už vlastnit nebudu a nemám z něj žádný prospěch. Nevím, co bych měl udělat víc. U Evropské komise stačí, pokud komisař střet zájmů nahlásí, a tím je to vyřešené. U mě by ale zřejmě ani nestačilo, kdybych se zastřelil,“ uvedl.
Mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu v pondělí uvedla, že pozastavení se týká 3,18 milionu eur (zhruba 76,9 milionu korun). Mluvčí Evropské komise dnes žádnou konkrétní částku nepotvrdila.
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4. prosince 2025