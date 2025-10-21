Brusel vyslyšel Prahu, hlásí Hladík. Emisní povolenky nemají jen tak zdražovat

„Evropská komise vyslyšela náš požadavek na úpravu systému EU ETS2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, který vychází přesně z našich požadavků,“ informoval Hladík.
Díky tomu bude podle něj možné stabilizovat cenu povolenky a předcházet jejím výkyvům. „Emisní povolenky tak neohrozí naše domácnosti ani drobné živnostníky, výrobce či podnikatele. Nyní budeme usilovat o to, aby návrh schválil Evropský parlament ještě do konce roku,“ dodal ministr.
Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které ale žádaly změny systému.
Veškeré obavy sepsala Praha v dopise, který unijní exekutivě jménem 19 zemí poslal právě ministr Hladík. V úterý na dopis obdržel odpověď od komisaře Hoekstry.
V současnosti v EU funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.