Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Autor: ,
  11:36
Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Soud jim uložil peněžité tresty, Šulové jej dnes snížil z 60 tisíc na 40 tisíc korun, Pochylovi potvrdil 30 tisíc korun.
Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve vedlejší větvi kauzy otravy Bečvy. Hasič Jiří Pochyla a úřednice Věra Šulová dostali peněžité tresty. (5. listopadu 2025) | foto: Luděk Peřina, ČTK

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...
Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...
Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...
Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...
20 fotografií

Pochyla byl jako velitel zásahu v den havárie odsouzen za nečinnost při řízení záchranných prací, úřednice Šulová za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun ve firmě Energoaqua, která byla již dříve soudy označena za viníka ekologické havárie.

Pochyla s Šulovou jsou tak jediní, kdo byli v kauze potrestáni, za samotnou otravu Bečvy nikdo odsouzen nebyl.

Podle pravomocného rozhodnutí způsobila otravu rožnovská společnost Energoaqua, potrestána ale nebyla. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba podle soudů trestně odpovědná.

Případ byl postoupen České inspekci životního prostředí (ČIŽP) jako možný přestupek. Inspekce zatím ve věci nerozhodla. „Řízení zatím nebylo ukončeno,“ řekla dnes mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve vedlejší větvi kauzy otravy Bečvy. Hasič Jiří Pochyla a úřednice Věra Šulová dostali peněžité tresty. (5. listopadu 2025)
Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve vedlejší větvi kauzy otravy Bečvy. Hasič Jiří Pochyla a úřednice Věra Šulová dostali peněžité tresty. (5. listopadu 2025)
Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve vedlejší větvi kauzy otravy Bečvy. Hasič Jiří Pochyla a úřednice Věra Šulová dostali peněžité tresty. (5. listopadu 2025)
Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve vedlejší větvi kauzy otravy Bečvy. Hasič Jiří Pochyla a úřednice Věra Šulová dostali peněžité tresty. (5. listopadu 2025)
20 fotografií

Ředitele podniku Energoaqua Oldřicha Havelku soud obžaloby zprostil.

Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba 40 kilometrů toku a otrávil víc než 40 tun ryb.

22. října 2020
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.