Ekologové odmítají Macinku, o životním prostředí budou jednat dál jen s Babišem

Ekologové vadí, že by ministrem životního prostředí byl zástupce Motoristů. Straně úřad připadl podle nedávno oznámení dohody ANO, SPD a Motoristů. „Tento náš požadavek trvá,“ řekla ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská po schůzce s Babišem.
Program Motoristů je podle Kolínské nejvíc protizelený ze všech stran a je založený na negaci kroků prospěšných životnímu prostředí. Další termín schůzky s Babišem zatím ekologové stanovený nemají.
S šéfem Motoristů Petrem Macinkou, který je pravděpodobným kandidátem na ministra životního prostředí, se organizace scházet nechystají. „Působí na vás, že s námi chce jednat? Pro nás je teď naším partnerem předseda hnutí ANO,“ uvedla Kolínská.
Připomněla, že na neděli svolaly ekologické organizace na pražské Hradčanské náměstí demonstraci, kde chtějí upozorňovat, že ministrem životního prostředí musí být člověk, který rozumí vědě a bere ochranu přírody vážně. „Její důvody trvají,“ konstatovala.
Organizace upozorňují, že hnutí ANO chce pokračovat v úspěšných programech Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací, které pomáhají domácnostem snižovat náklady na energie a zlepšovat kvalitu ovzduší, Motoristé naopak prosazují jejich zrušení. „Očekáváme, že v programovém prohlášení budou ty pozitivní věci, které mělo ANO v programu, ačkoliv jsou v rozporu s Motoristy,“ řekla Kolínská. Vedle zachování programů jde o ochranu národních parků či podporu obnovitelných zdrojů, dodala.
Za ANO se jednání s ekology zúčastnil i bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec. „Jednání o programu vlády jsou úplně na začátku, řekl po schůzce. Personální obsazení ministerstva životního komentovat nechtěl.
„Vysvětlili jsme si i to, že některé věci, kterých se obávají, tak jsou záležitostí celé vlády nebo i Sněmovny, ne žádného ministra,“ řekl ke schůzce. Opětovně připomněl, že jako bývalý ředitel a předseda dozorčí rady Lovochemie čelil i on sám při nástupu na ministerstvo kritice. „To se pak uklidnilo poměrně rychle,“ uvedl Brabec, který resort vedl od ledna 2014 do prosince 2021.