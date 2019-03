Ekologové varují před plošným využíváním chemie proti kůrovci

PRAHA Ekologové z Hnutí Duha varují před plošným užíváním chemie proti kůrovci, které by podle nich zlikvidovalo i další důležité druhy hmyzu.

O problému informují před sněmovním projednáváním zákona, který zavádí tzv. rajonizaci Česka. Sněmovna by měla zákon schválit v prvním čtení. Zákon rozdělí stát na území, v části pak nebudou muset vlastníci lesa těžit napadané dřevo, uvolní se tak kapacity těžby do území, kde je ještě možné včasným zásahem les zachránit. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) by podle nich měl zaručit, že se chemie nebude v lesích používat plošně.



Návštěvníci Kunratického lesa mohou nyní nově při průchodu území spatřit informační tabule upozorňující na plochy, v nichž se momentálně vyskytuje kůrovec.

Ekologové se obávají, že území, kde se již nebude muset těžit kůrovcové dříví, bude příliš malé. „Bude-li totiž území, kde ministerstvo umožní legálně nezasahovat, příliš malé, tak při nedostatku kapacity těžařů k odvozu kůrovcového dříví z lesa budou muset vlastníci a správci zbytek lesů, kde je kůrovec, plošně postříkat toxickými pesticidy,“ uvádí organizace. Používání chemie na skládkách dříví je podle nich pochopitelné.

Otrava vody a půdy?

„Pokud by mělo dojít k plošnému stříkání chemie v lesích, nebude možné v praxi zabránit otravě vodních toků, půdy, smrti hmyzu, ptáků a zdravotním rizikům u dětí. Proto by měl ministr Miroslav Toman nyní jasně říci, že plošnou chemickou asanaci nepřipustí. Další kroky by měl konzultovat se státní i nestátní ochranou přírody,“ dodal za organizaci Jan Skalík.

Pro chemický postřik lesů se podle hnutí nejčastěji používá neurotoxin cypermethrin. Tento neurotoxin bezprostředně zabíjí živé tvory ve vodě a je vysoce toxický pro hmyz včetně včel, ale i nenarozené děti. Riziko úmrtí při vniknutí cypermethrinu do dýchacích cest či jeho požití dokonce zmiňuje i bezpečnostní list přípravku. Podle hnutí postřik nezabije pouze kůrovce, ale veškerý hmyz, což by zasáhlo i druhy, které kůrovce požírají.

Signatáři tzv. Lesnické výzvy, která sdružuje vlastníky a správce 75 procent plochy českých lesů i dřevozpracovatele, v minulém týdnu uvedli, že škody na smrkových porostech kvůli kůrovci jenom v ceně dříví můžou do budoucna přesáhnout 500 miliard korun, tedy více než třetinu současného státního rozpočtu.

Škody za 30 miliard

Lesníci dále uvedli, že letos by potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun. Stát jim slibuje zlomek, lesy pak nepůjdou uchovat, varují. Kromě toho požadují změny legislativy a chtějí vyhlášení krizového stavu.

Vlastníci upozornili, že podporu po státu požadují poprvé od revoluce v roce 1989. Kvůli klimatické změně a horkému počasí loňského roku se vývoj kůrovce podle nich zkrátil o dva až tři týdny, a dřevo tak není možné stihnout zpracovat. Jenom v letošním roce odhadl think tank Czech forest, že škody v lesích způsobené suchem a následně kůrovcovou kalamitou dosáhnou 30 miliard korun, což je o polovinu více než loni.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví.