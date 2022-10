Neúspěšný kandidát do Senátu za ANO chce žalovat Pekarovou za výrok o imunitě

„Já už nebudu nic rozvádět. Víte co, dostávám hanlivé e-maily a SMS zprávy od lidí. Za žalobou si ale dál stojím,“ potvrdil redakci iDNES.cz své úmysly Dědeček.

Žalovat chce předsedkyni dolní komory Parlamentu Markétu Pekarovou Adamovou za to, že parafrázovala slova obžalované Jany Nagyové, a přidala prosbu, aby lidé volili kandidáty koalice Spolu.

Reagovala tak na vyjádření Nagyové, která do médií prohlásila, že pokud by ji občané zvolili, šla by do Senátu žádat o imunitu. Na mysli měla mít svůj soudní proces s Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo.

„Lidé z ANO by chtěli využít Senát jako úkryt před vězením. Tomáš Czernin tam bojuje za svobodnou a demokratickou budoucnost naší země. Nenechme Andreje Babiše ukrást Senát. Druhé kolo voleb je již v pátek a sobotu. Hlasovací lístky jsou vydávány ve volebních místnostech,“ reagovala ve středu Pekarová Adamová.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Lidé z ANO by chtěli využít Senát jako úkryt před vězením. @TomasCzernin tam bojuje za svobodnou a demokratickou budoucnost naší země.



V boji o hlasy na Jičínsku tím měla uškodit Czerninovu sokovi. Tím je právě Dědeček, který se na úkor zmíněného člena TOP 09 do Senátu nedostal.

„Je mi jedno, co řekla paní Nagyová. Nevidím důvod, proč to paní Pekarová vztáhla na mě, nic víc,“ nechtěl se o celé záležitosti ekonom Dědeček více bavit.

„V tweetu ani kdekoliv jinde není jméno pana Dědečka vůbec zmíněno. Nejspíš se tedy v tom sám našel, avšak na tom nenesu vinu já, ale spíše jeho svědomí. Plně však akceptuji jeho právo podat žalobu. Stejně jako právo zesměšnit se,“ napsala v SMS iDNES.cz Pekarová Adamová.