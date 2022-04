O zvyšování daní se bavit nemůžeme, dokud nenakopneme ekonomiku, nastínil Bartoš. Nastínil jiné priority

Lidovky.cz: Ve vládě jste se nakonec shodli na snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Piráti chtěli to opatření časově omezit, platit má od června na čtyři měsíce. Jste s tím spokojení?

Je to jeden z nástrojů, ale jsem rád, že došlo i na ten druhý. A to je kontrola marží. Problém rostoucích cen totiž nevznikl na území České republiky. Největšími dodavateli, přes které ropa teče, je Polsko a Maďarsko. Tyto země se dostaly téměř na dumpingové ceny, v Maďarsku lidé benzinky skoro vyčerpali. U nás se to projevilo zdražením a jakýmsi zpětným chodem surovin do zemí, kde sídlí ty největší firmy. O regulaci marží se bavit musíme: když se podíváte na dva různé stojany, vidíte dvě různé ceny, byť pohonné hmoty berou od stejného dodavatele. Už když se začaly reportovat aktuální ceny, viděli jsme pokles cen.

Musíme si také uvědomit, že to není jen o tom, za kolik si ten který občan natankuje plnou nádrž, ceny pohonných se promítají všude. Ovlivní to ceny komodit v potravinářství, ovlivní to dopravu – určitě nepřejdeme náhle na vlakovou dopravu.

Lidovky.cz: Co dalšího můžeme od vlády čekat?

Například brzkou valorizaci penzí kvůli inflaci. Olga Richterová za Piráty přišla s návrhem na rychlé projednání navýšení rodičovské, což měla vláda v programovém prohlášení. V minulém období se zvedla sleva na poplatníka, to je také na stole. Stejným jazykem mluví třeba i KDU-ČSL, jejíž předseda Marian Jurečka vede resort práce a sociálních věcí. Naše strategie byla zaměřit se na ty nejzranitelnější, proto jsme začali třeba příspěvkem na bydlení. Raději přicházíme postupně s dílčími řešeními.

Lidovky.cz: Takže volání prezidenta Miloše Zemana po zastropování cen ve vládě asi na úrodnou půdu nepadá…

Představili jsme jiné nástroje, teď jsou na stole marže.

Lidovky.cz: To se bavíme jen o výdajích státu, potichu už se ale hovoří o tom, že bez zvýšení daní to státní rozpočet dlouhodobě nezvládne. Před volbami jsme se spolu například bavili o vašem návrhu více zdanit některé komerční nemovitosti, jako třeba sklady…

Ty takzvané „haly za městem“ generují příjmy, které ale stále končí v obcích podle katastru. To je podle mě správné. Naše vláda je u moci sto dní, ale už jsou nám vyčítány věci, které způsobilo osm let vlády minulé. Třeba proč se za Bartoše během prvních tří měsíců nepostavilo čtyřicet tisíc bytů. Jenže programové priority vlády se musely nutně trochu posunout, od našeho nástupu dál vzrostla inflace i ceny energií a Putin vtrhl na Ukrajinu. Museli jsme začít krizové řízení země kvůli příchodu 300 tisíc lidí z Ukrajiny. Občas slýchám, že naše vláda nedělá dost pro české občany. Ale bez zásadního řešení války na Ukrajině by to právě na občany dolehlo nejvíce.

Lidovky.cz: Nenaznačoval jsem, že pro lidi nic neděláte, ale že to přece musí mít dopad na státní rozpočet, který bude třeba řešit. Zvýšení daní tedy na stole není?

Nevidím nyní prostor pro debatu o vyšším zdanění. Teď řešíme úlevy pro české občany v kritické situaci, která by mimochodem byla špatná, i kdyby válka na Ukrajině nebyla. Životní úroveň by stagnovala, válkou přijde ještě další snížení růstu HDP.

Lidovky.cz: Co třeba sektorová daň? Piráti ji v programu měli.

V programovém prohlášení vlády nebyla. Hovoří se o ní na úrovni Evropy, ale u nás se toto nediskutovalo. Prioritní je teď dotáhnout strategie bydlení či zdravotní péče. Česká republika musí z této krize vyjít v těch tzv. černých číslech, tedy v plusu. Musíme ale řešit naše problémy podle jejich urgence, taky jsem si původně představoval, že to půjde jinak.

Lidovky.cz: Mluvíte o černých čísel, do těch se ale přece dostanete, jen když najdete nové zdroje pro rozpočet…

Nejdřív ale musíme mít fungující ekonomiku. Když vám nejede a vy zvýšíte daně, ničeho nedocílíte. Nejdřív musíte ekonomiku nakopnout. My jsme navíc deficit rozpočtu snížili, ale to bylo před válkou. Když se ptáte na černá čísla, tak migrační krizi tu chápeme pořád jako výdaj, ale ono to tak není. Teď pomůžete Ukrajincům dočasnou dávkou, ale ten konflikt nejspíše zamrzne, potrvá ještě několik měsíců. Cílem je, aby děti uprchlíků nastoupily do vzdělávacího systému, navíc podle mých informací z regionů chtějí Ukrajinci nastoupit hned do práce. A ne na nízké pozice, z Ukrajiny utíkají doktoři, programátoři a další. Tito lidé, pokud jim to umožníme, začnou vydělávat peníze. A není jasné, zda se vůbec budou mít kam vrátit.

Lidovky.cz: Pojďme krátce k českému předsednictví EU. Co kromě digitalizace budete řešit?

Za resort místního rozvoje to bude zachování všech kohezních fondů, to je asi třetina všech evropských peněz. Obce a kraje z toho opravují silnice, staví čističky odpadních vod a další projekty. V regionech tyto peníze velmi pomáhají. A pak mám dvě velmi konkrétní témata: chceme být lídrem v oblasti platforem pro sdílení bydlení, tedy služby jako Airbnb nebo Booking. Chceme vytvořit férový model a předobraz evropského standardu pro tuto oblast.

Druhá věc je podpora z veřejných peněz, kde musíte pečlivě hlídat, aby přidělené peníze nezasahovaly do veřejné soutěže. Jenže na dostupné bydlení takto nahlížet nejde, všechny evropské země mají s dostupností bydlení problém. Některé jsou na tom ale výrazně lépe, protože masivně neprivatizovaly a jejich obce mají stále poměrně velký bytový fond. To u nás bohužel neplatí. A Švédové, kteří přebírají předsednictví po nás, s tím problém mají. Na rozšiřování bytového fondu totiž nelze používat evropské peníze. To chceme změnit.

Lidovky.cz: Takže trh s bydlením je ten, který by výraznější zásahy státu potřeboval?

Chtěli bychom, aby bylo možné používat evropské peníze tak, že budoucí výstavba bude společensky heterogenní. Že v těch projektech budou byty pro lidi, kteří nebudou mít problém si je hned koupit, ale zároveň i pro ty, kteří si na to vezmou hypotéku, nebo malometrážní byty. Jinak by vám totiž vznikala sociální ghetizace, ne národnostní nebo etnická, které známe lépe. Proto třeba nechceme, aby se dělala sídliště pro uprchlíky. Tento problém vám ale může vzniknout i napříč sociálními třídami. Chápu, že může být zajímavé bydlet ve čtvrti, kde budou jen samé mladé rodiny s dětmi. Jenže oni vám tam zestárnou a za desítky let se z toho stane seniorní čtvrť. A jestli bylo během covidu něco problém, bylo to mezigenerační odtržení seniorů.

Lidovky.cz: Jak se ruské sankce promítly do přidělování dotací?

Teď provádíme screening, ale hlavní je, že současné dotační období končí, začne nové. Snažíme se do sněmovny dostat Magnitského zákon, který upravuje, jak se přistupuje k majetkům sankcionovaných osob. Chtěli bychom ho ještě zpřísnit, ostatně Česká republika už zmrazila majetky za stovky milionů. Jsou tu ale dvě otázky: nemovitý majetek oligarchů napojených na režim v Rusku a řešení veřejných zakázek a dotací ve vztahu k problematickým firmám s ruskou stopou. Ta druhá věc není na evropské úrovni definovaná. Mělo by to být součástí dalšího sankčního balíčku. Vážím si našeho tvrdého postoje vůči Rusku, ale vždy když něco takového děláte, musí to být dle práva.

Máme tu například institut vyvlastnění, ale u nás je to vždy vyvlastnění za náhradu. Bavím se s ministrem pro legislativu Michalem Šalamounem, co by to v rámci sankcí znamenalo. Museli bychom mít finanční protiváhu vyvlastněnému majetku uloženou někde na účtech, na které by se nesmělo sáhnout. Je to také otázka reputační: pro ruskou propagandu by bylo snadné pracovat s kroky, které bychom podnikali bez právního základu. Smlsli by si na nás.

Lidovky.cz: Váš resort má ale odpovědnost za klíčový zákon o veřejných zakázkách…

To jsme začali analyzovat hned, všichni už asi slyšeli o rakouské firmě Strabag, kde má podíl ruský oligarcha Oleg Děripaska. Týká se to velkého množství zakázek, které jsou už v běhu. Potřebujeme, podobně jako před šesti lety se střetem zájmů a obmyšleným vlastníkem, určit ministerstvům, jak přesně tyhle věci vykládat. Když se porovnáváme se státy, které třeba obstavily ruským miliardářům jachty, musíme si uvědomit, že legislativy evropských zemí se v tomto směru liší. U nás máme ústavu definující soukromé vlastnictví, a pokud bychom v této věci chtěli jít kvůli válce na Ukrajině za hranu, musíme to udělat skrze ústavní zákon. Zabývá se tím nyní legislativní rada vlády i ministři spravedlnosti a pro legislativu.

Lidovky.cz: Připravujete si i variantu vyvlastnění?

Zjišťujeme možnosti, jakými postupovat. Podívejme se totiž do Ruska. Firmy řekly, že tam přestanou podnikat a trend je takový, že jim tam stát jejich majetky zabavuje. Nechcete tu podnikat? Dobře, sebereme vám továrnu. A v takové situaci musíte pracovat i s majetkovou reciprocitou. Vzniká tak totiž evropským firmám škoda. Myslím, že je správně prosazovat tvrdou variantu sankcí.

Lidovky.cz: Zmínil jste, že firmy s vazbami na Rusko se objevují ve velkém počtu veřejných zakázek. Museli jste nějaké zakázky kvůli tomu zastavovat?

Zrovna u Strabagu došlo i ke změnám ve vlastnické struktuře. Řekli, že nebudou Děripaskovi vyplácet dividendy. Osobně tu mám řadu přátel z Ruska, kteří nejsou žádní putinovci, naopak odešli kvůli tamnímu režimu k nám. Jeden z nich má teď doma ubytovaných jedenáct Ukrajinců. Tím chci říct, že ty sankce nejsou proti Rusům, je to proti Putinovu režimu. Proto se musí řešit, zda je daná firma napojená na režim v Rusku, zda je daný člověk na sankčním seznamu. A navíc jsou tu dva sankční seznamy: americký a evropský. Jenže my jsme členy NATO i EU. Musíme to zkrátka právně odvykládat, abychom nevytvářeli krmivo ruské propagandě. To ale ze dne na den nejde.

Lidovky.cz: Žádné už „tekoucí“ dotace jste ale zatím nezastavovaly…

Ne, to se v tuto chvíli neděje, nemáme pro to zákonný podklad.

Lidovky.cz: Ten stačí připravit u nás, nebo to musíte dohodnout na úrovni EU?

Nemůžete lusknutím prstu na ten zákon namontovat výjimku. Musíte umět všechno doložit. Problém je už s pojmem většinový vlastník. Vždyť není problém přesunout pět procent podílu ve firmě a stát se, byť těsně, menšinovým vlastníkem. Existuje pro to pracovní skupina na úrovni legislativní rady vlády. Kdybych to mohl já udělat horkou jehlou, tak jim řeknu: „Tak čau. Nic nedáme.“ Ale tak to nejde, jsme v právním státě.

Lidovky.cz: Měli jste problém dohledávat skutečné vlastníky firem?

Registr koncových vlastníků je něco, co prosazujeme dlouhodobě. Stále je tam ale princip dobrozdání: vlastníci se hlásí sami. Na dohledávání skutečných vlastníků tak ani takový registr nestačí. Jsou na to analytické programy, které kreslí ty vztahové pavouky a hledají. Jenže se to často zasekne třeba na Kypru nebo v Japonsku, není to jednoduché. Je to nakonec velmi podobné, jako když čerpal dotace holding Agrofert Andreje Babiše, celá ta záležitost s obmyšleným majitelem. Když zadáváte žádost o dotaci, dodáváte celou řadu údajů, na jejichž základě vám na dotaci vzniká nárok. Peníze se pak vyplácejí z národního rozpočtu a teprve poté z EU. Pokud ale dáte státu nesprávné údaje a snažíte se falešně doložit, že máte na dotaci nárok, pak má stát logicky právo peníze vymáhat zpět.

Lidovky.cz: Myslíte, že máme vlastnické vztahy zmapované dost na to, aby byly sankce efektivní?

Myslím, že ano. Nemá smysl dohledávat velmi malé subjekty a hodnotit, zda jsou na Rusko napojené, či nikoliv. Ale když chcete, aby byly sankce účinné, je podle mého nejlepší dělat revizi těch největších balíků peněz a zakázek. Na to musíte posadit forenzní finanční analytiky, koneckonců v tom funguje mezinárodní spolupráce, praní špinavých peněz se řeší dlouhodobě mezinárodně. Myslím si však, že tato otázka byla na stole ještě před válkou. Ministr zahraničí Jan Lipavský ještě coby opoziční poslanec přijetí Magnitského zákona navrhoval, už tehdy byly přece na seznamech osoby napojené třeba na al-Káidu.