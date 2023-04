Za oním poklesem bylo snížení reálné spotřeby českých domácností. Avšak klesla také míra úspor. „Pokud chceme stlačit inflaci, bez poklesu spotřeby a případně čerpání vlastních úspor to není možné,“ uvádí v rozhovoru pro server Lidovky.cz Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a poradkyně premiéra Petra Fialy (ODS). Popisuje také problémy amerických bank a vyvrací tezi, že záchranná opatření ze strany centrálních bank by mohla inflaci naopak podporovat.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte zpřesněná data vývoje ekonomiky v loňském roce? Z dat statistického úřadu vyplývá, že došlo k poklesu spotřeby domácností, ale také míry jejich úspor. Znamená to, že je nastartován proces snižování inflace, která v únoru činila 16,7 procenta? Byť je třeba zdůraznit, že tenčící se úspory lidem jistě příjemné nejsou.

Pokud chceme stlačit inflaci, tak bez poklesu spotřeby a případně také bez čerpání vlastních úspor to zkrátka není možné. Za normálních okolností by samozřejmě platilo, že proti poklesu spotřeby domácností by měl jít nárůst objemu úspor.