Příští rok by se mohly zvýšit reálné mzdy, tvrdí svazy. Očekávají oživení ekonomiky

Svaz průmyslu a dopravy v příštím roce očekává mírné zlepšení situace, cenovou stabilizaci, opětovný růst spotřeby a zřejmě i zakázek. „České hospodářství by se mělo odrazit ode dna, ale zotavení z ekonomických šoků posledních let bude pozvolné,“ odhadl svaz ve svém ekonomické výhledu na rok 2024.

A to i s ohledem na očekávaný vývoj světových ekonomik či přetrvávající bariéry domácí ekonomiky, jako je například nedostatek pracovníků na trhu práce či vysoké ceny energie v globální konkurenci.

Co se týče obecně situace v ekonomice ČR a její výkonnosti, nepředpokládá předseda představenstva Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš žádnou razantní změnu. Tedy během příštího roku spíše setrvalý stav a věří alespoň v mírné oživení. Naopak nic podle něj nenasvědčuje tomu, že by se měla zásadně změnit zaměstnanost, respektive dostupnost pracovních sil. Domnívá se, že klíčové problémy českých firem budou de facto totožné jako v uplynulém roce, tedy přehřátý trh práce, ceny energií a vstupů a zavádění nových technologií.

Hospodářská komora předpokládá, že příští rok česká ekonomika zvýší výkonnost o dvě procenta. Oživení ekonomiky bude podle ní pozvolnější, zejména kvůli působení vládního konsolidačního balíčku. Firmy budou do efektivnějších výrobních procesů a rozšiřování produkce investovat opatrněji. Nejsilnějším růstovým faktorem by se v příštím roce měla stát opět obnovená spotřeba domácností díky tomu, že mzdy se navrátí k růstu i v reálném vyjádření.

Komora očekává, že růst mezd bude pokračovat i v roce 2024, v průměru o dalších sedm procent. Mzdy v příštím roce porostou i reálně, protože inflace za celý rok 2024 by mohla podle její poslední prognózy klesnout na 3,3 procenta. Také by se mohla oživit spotřeba domácností. Komora předpokládá mírný nárůst nezaměstnanosti, a to vlivem legislativních změn u dohod.

Podniky se podle svazu potýkají s nárůstem cen vstupů, s drahými cenami energie a s vysokými mzdovými náklady, avšak promítání těchto nákladů limituje nedostatečná poptávka, a tedy i omezenější ochota zákazníků akceptovat dražší ceníky. Zároveň se musí vypořádat s obvyklými překážkami spočívajícími v nedostatku pracovní síly a některé firmy naráží také na vyšší náklady na financování spojené s úrokovými sazbami.

Podnikatelské prostředí v ČR považuje Jaroš za mírně se zhoršující, jelikož neustále na podnikatele dopadají další povinnosti a regulace. Nelze podle něj vyloučit to, že úsporná opatření ve firmách nabudou na síle, ať již půjde o omezení investic, případně opatření v personální oblasti. „Ukončení činnosti firmy je až to poslední, ale samozřejmě lze předpokládat, že k pádům firem a podnikatelů, zejména na menších městech a vesnicích, bude docházet, jakkoliv neočekáváme masivní měřítko,“ podotkl.