Elektromobilisté by měli platit to samé, co ostatní řidiči aut se spalovacími motory. Asociace pro elektromobilitu vůči plánu namítá, že podpora e-aut není dostatečná, oproti tomu Ústřední automotoklub apeluje na rovnocenné postavení všech motoristů bez ohledu na typ pohonu.

Podle náměstka pražského primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) už zvýhodnění elektromobilů v parkovacím systému v metropoli nyní nedává smysl.