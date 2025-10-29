O svých záměrech už DPP minulý týden v úterý informoval dopravní výbor hlavního města. Nyní bude projednávat příslušnou úpravu smluvních přepravních podmínek.
„Pro zajištění bezpečnosti cestujících uvnitř vlakové soupravy metra a eliminaci případů náhodného vypuknutí požáru elektrokoloběžek a elektrokol nelze vhledem k charakteru a organizaci MHD zajistit jiná účinná preventivní opatření než zákaz jejich přepravy,“ vyjádřil se pro iDNES.cz mluvčí DPP Daniel Šabík.
Úprava smluvních podmínek spadá pod společnost ROPID coby jejich autora a organizátora pražské dopravy.
Dobrým příkladem je podle Šabíka letecká doprava. Naprostá většina společností elektrokola ani elektrokoloběžky na palubu letadel nepouští. Baterie z notebooků, mobilních telefonů a jiných malých elektronických zařízeních nepředstavují takové bezpečnostní riziko. Také v jejich přepravě však platí kapacitní limity, například v případě power bank.
DPP se zaměřuje hlavně na podzemní dopravu. Přeprava elektrokol by se zde zakázala úplně. „Metro je především s ohledem na svou kapacitu významným přepravním prostorem pro cestující veřejnou dopravou, o to větší musíme klást důraz na jejich bezpečnost,“ sdělil pro iDNES.cz končící náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.
Tramvajová doprava bude představovat jedinou výjimku a to pouze ve vybraných úsecích. „Částečně zakázána je přeprava elektrokoloběžek a elektrokol například ve Vídni, Kodani nebo Bruselu,“ řekl Šabík.
Podle Hřiba se zákaz nebude vztahovat na zdravotní pomůcky. „Mimo diskuzi je možnost přepravy takzvaných kompenzačních pomůcek pro pohybově znevýhodněné osoby,“ uvedl. Zmíněné nástroje mohou mít podle jeho vyjádření podobu elektrokol či elektrokoloběžek. Jejich převoz by zůstal povolený. „A na tom se nic měnit nebude,“ ujistil Hřib.
Likvidace požáru v metru je obtížná
S nečekanými požáry se potýkaly evropská města jako Londýn, Barcelona, Madrid. „Při těchto mimořádných událostech v metru se potvrdila velmi obtížná evakuace cestujících, rychlý nástup požáru a vývin hustého toxického dýmu a velmi komplikovaná likvidace požáru,“ řekl Šabík. „V Irsku je zákaz elektrokoloběžek ve veřejné dopravě dokonce celostátní.“
Přepravu elektrokol a elektrokoloběžek ve veřejné dopravě zakázala i řada českých měst. V Brně, Plzni ani v Ústí nad Labem zákaz v MHD platí, ačkoliv provozují pouze nadzemní veřejnou dopravu.
„V této oblasti je nutné se poučit a inspirovat v zahraničí a nečekat, až se nějaká mimořádná událost s požárem eletrokoloběžky nebo elektrokola s dopady na zdraví nebo dokonce životy cestujících odehraje i v metru v Praze,“ varoval Šabík. ROPID bude dbát na maximální bezpečí cestujících a zajistit vymahatelnost v případě porušení zákazu.
Baterie se čím dál častěji prokazují jako nestabilní. Podle článku iDNES.cz čeští hasiči zaznamenali stoprocentní nárůst nehod a požárů, při kterých hrála roli elektrovozidla, bateriový pohon, hybrid, vodík nebo fotovoltaika. Nejčastěji, ve 26 případech, řešili požáry právě elektrokol, koloběžek a motocyklů. K požáru většinou došlo v garáži nebo ve sklepě při nabíjení vozidla.
V současné době umožňuje DPP v Praze přepravu všech typů jízdních kol. Povolení se týká elektrických i běžných koloběžek, kol i monokol. Majitelé s nimi smí do metra, vlaku, vybraných úseků tramvajových linek, na lanové dráhy i na přívozy. Pouze přeprava v autobusu je omezena na linku 147. Od příštího roku začne platit zákon, který po Praze znemožní parkovat elektrokoloběžky na nově vyznačených parkovacích místech. Město si slibuje, že přístroje tak kompletně vymizí z ulic.