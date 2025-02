Chceme pomoci automobilovému průmyslu, aby neplatil vysoké pokuty za emise, říká Nerudová

„Chceme pomoci automobilovému průmyslu,“ říká Nerudová s tím, že by pokud možno ti, kteří normu nesplnili, neplatili nic, a ti, kteří ji splnili za značného úsilí a finančních výdajů, si nemohli stěžovat. V Evropě se teď uvažuje i o dotacích na elektromobily.

Lidovky.cz: V Evropské unii začaly od letoška platit limity pro celkové emise všech vozů, které prodávají automobilky v Unii. Pokud je nesplní, protože nebudou prodávat z podstatné části elektromobily či se nespojí s jinými výrobci elektromobilů, mají platit vysoké sankce. Teď se uvažuje o tom, že se emisní cíle nebudou počítat z průměru jednoho roku, ale více let. Proč automobilky limity nesplnily a proč vy a vaše politická frakce evropských lidovců chce automobilkám ulevit?

Některé automobilky neprodaly tolik elektromobilů, kolik měly původně v plánu, takže tyto emisní cíle nejsou schopné splnit. Nejde o všechny automobilky. Plní ti, kteří prodávají vyšší procento elektroaut, například Volvo. Jen malou částku by na pokutách platila BMW. Nejhůře je na tom koncern Volkswagen, kam patří i Škoda.

Financial Times přišly s výpočtem emisních pokut a bylo to celkově zhruba 15 miliard eur a z toho asi šest miliard eur, které padly na Volkswagen. Je to pro automobilky závažný ekonomický problém. My jsme si byli vědomi této vážné situace, takže jsme v rámci naší frakce Evropské lidové strany (EPP) začali v Evropském parlamentu hledat změnu výpočtu těchto emisí a společné stanovisko, které by mělo přinést potřebnou změnu.

Řešili jsme to s automobilkami, největšími sdruženími i zástupci dodavatelského řetězce. V průběhu posledních měsíců jsme s nimi intenzivně jednali a hledali řešení. Navrhujeme výpočet pokut za nedodržení emisních limitů dělat z průměru ne za jeden rok, ale za tři roky.

Zároveň dlouhodobě chceme, aby byla zachována v budoucnu technologická neutralita a mohla v budoucnu za výrazných technologických změn jezdit i auta s dalšími řešeními - včetně spalovacích motorů. Ne jen elektroauta. Říkáme také, že by Komise měla vytvořit systém, aby se investovalo do infrastruktury a do sítí, aby bylo kde elektromobily nabíjet. Protože z rozhovorů se zástupci automobilek vyplynulo, že právě tohle je problém, který způsobuje, že se elektroauta neprodávají.

Šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové jsme v rámci našeho stanoviska navrhli, že by se měl také vést strategický dialog, kde bude pokračovat hledání řešení. Ten nyní začal a byli k němu přizváni všichni generální ředitelé automobilových koncernů. Toto bylo první kolo a ta práce bude pokračovat. Jsem si jistá, že Evropský parlament bude nadále vytvářet obrovský tlak na Komisi, aby došlo k úpravě emisních limitů.

Lidovky.cz: Proč se tyto cíle nezruší nebo se neprodlouží období, za které se emise sledují, třeba ze tří na pět let, jak navrhuje česká vláda? Mimochodem, vy jako čeští europoslanci z EPP, kteří kandidovali za současné české vládní strany, jste svoji pozici nekoordinovali s vládou?

Jako jeden z lidí, kteří mají za EPP tohle na starost, jsem v kontaktu s komisařem pro klima Woepkem Hoekstrou. Ten říká, že cíle snížení emisí zachováme, ale je potřeba flexibility na cestě k nim. Kdyby se limity pro emise zrušily zcela, automobilky, které už na jejich dosažení daly obrovské peníze a plní je, by se soudily o náhradu škody. Když ale jen upravíme výpočet emisí a sankcí za jejich nedodržení a bude to na tři roky, může to být průchodné, a i v tomto směru konzultujeme tyto věci přímo s právníky.

Tři roky jsou také kompromis, který má šanci projít v celém Evropském parlamentu, a také ho zřejmě schválí představitelé vlád členských států Unie. Pět let, které požaduje česká vláda, je limit, který má z mého pohledu menší šanci uspět. Teď ale čekáme na závěry strategického dialogu, protože si myslíme, že pro společnou pozici Evropského parlamentu je velmi důležité, co zazní v tomto dialogu, aby naše pozice byla v co největším souladu s tou, kterou bude bránit většina automobilového průmyslu. Chceme pomoci automobilovému průmyslu.

Lidovky.cz: Ale česká vláda navrhovala zprůměrování emisí za pět let. Vy jste tady v EPP poslanci českých vládních stran, proč nemáte stejné stanovisko jako česká vláda?

Pozice nebyla taková, aby se na ní dal najít kompromis. K českému návrhu se v Radě EU připojilo pět zemí a to nestačí na to, aby to prošlo. My jsme hledali pozici, která projde v Evropském parlamentu a samozřejmě také v Radě. Účelem nebylo mít extrémní pozici, s kterou budeme dělat komunikační cvičení do voleb, ale pomoci automobilovému průmyslu a to velmi rychle. Pomoci můžeme tím, že najdeme pozici, která bude kompromisní. Z Evropského parlamentu vyšel jasný signál Komisi o tom, co je třeba udělat a jak to udělat. K čemu by bylo trvat na pěti letech, když by to neodhlasoval Evropský parlament, bez jehož schválení to nebude platit. To by automobilkám nepomohlo.

Lidovky.cz: Takže uděláte to, o co si automobilky řeknou?

Ne, tak to není. Automobilový průmysl by samozřejmě byl nejraději, kdyby ty pokuty přestaly navždy. To my ale nechceme, chceme cíle průměrovat v čase a vytvořit tím stabilní investiční podmínky, aby evropský automobilový průmysl byl schopen konkurovat výrobcům v jiných zemích. Věřím, že nakonec bude minimum automobilek, které budou platit sankce za nedodržování emisních limitů. Většina evropských výrobců aut totiž plánuje přijít s malým levným elektrickým autem ve 2. čtvrtletí roku 2025, případně v prvním pololetí roku 2026. Takže pokud se rozloží kontrola skupinových emisí automobilek do tří let, limity nakonec, byť později, splní, a nebude důvod je pokutovat.

Lidovky.cz: Počítá se do budoucna také s celoevropskými dotacemi na elektromobily, které si automobilky přejí?

Když slyším slovo dotace, tak se mi ježí všechny vlasy na hlavě. Ale pokud Evropská komise skutečně přijde s tímto řešením, a komisařka Teresa Ribera, která má na starosti konkurenceschopnou transformaci, to naznačila, tak to musí být opravdu na úrovni Evropské unie. Nikoliv jen schvalování národních podpor ze strany Komise.

Protože pokud by šlo národní podporu, vytvořilo by to soutěž mezi evropskými zeměmi v dávání podpory svým firmám a občanům a to je to nejhorší, co by se mohlo stát. Tratily by na tom menší země, které nemají tolik prostředků. Viděli jsme to za covidu-19, kde 80 procent veřejné podpory, kterou Komise schválila, dávaly Německo a Francie.

Myslím si, že je třeba celoevropské řešení a že je třeba zvolit správné systémy, aby to zaprvé pomohlo automobilkám a zadruhé pomohlo občanům. Aby byl elektromobil cenově dostupný. Na stole byly například návrhy na sociální leasing, který by zlevnil tuto možnost pořízení auta pro některé skupiny obyvatel pod určitou příjmovou hranici. Mohou být zvýhodněné podmínky pro firemní auta a v historii jsme ale viděli i jiné modely. Například úspěšné bylo takzvané šrotovné, tedy dotace v případě, že majitel vyřadí starý vůz a pořídí si nový.

Lidovky.cz: Kde na to Evropská unie vezme? Vždyť dnes má problém splatit už vydané dluhopisy.

Musely by být nejdříve nové vlastní zdroje EU - už teď máme problém splácet předešlé dluhy. Dlouho se o tom už diskutuje, vytváří se nový víceletý finanční rámec EU (resp. rozpočet EU na příštích sedm let) a uvidíme, jak to bude vypadat. První prioritou rozpočtu EU bude obrana, kde se bude platit společné evropské vyzbrojování a pak přijde například podpora na elektromobilitu.

Jsou to věci, které teprve přijdou s návrhem nového víceletého finančního rámce. Můžeme o tom diskutovat, ale zatím není na stole nic konkrétního.

Lidovky.cz: Ještě bych se nakonec vrátil zpět k tomu problému emisí. Rozložení hodnocení emisí na více let zřejmě nakonec projde. Pak se bude hrát o to, kdo má na tom největší zásluhu. Vy tvrdíte, že Evropská lidová strana, ale frakce Patrioti pro Evropu (tam jsou Motoristé či ANO) tvrdí, že s tlakem na Komisi na změnu pravidel začali oni a ne vy.

Patrioti pro Evropu přišli s dopisem Evropské komisi, ale ten nepodepsali ani všichni Patrioté. Podepsali ho v podstatě jen čeští Motoristé a ANO a přišli s tím v době, kdy věděli, že evropští lidovci, tedy nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, začínají něco připravovat. Evropská lidová strana o tom začala jako první jednat a vytvořila oficiální pozici vůči Evropské komisi. Navíc náš návrh má šanci projít a skutečně pomoci.