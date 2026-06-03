Nová EET nebude nutit tisknout účtenky a stačit bude jen chytrý telefon

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Poslanci začnou jednat o návratu elektronické evidence tržeb. „Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma, to znamená, stačí jim chytrý telefon a stáhnou si zdarma webovou aplikaci na tento telefon,“ říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci poslaneckého klubu...

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci poslaneckého klubu ANO. (2. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministryně financí Alena...
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Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministryně financí Alena...
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Jdo podle ní o jeden z nejdůležitějších zákonů vlády Andreje Babiše a jednu z jejích priorit jako ministryně financí.

Nová EET má podle Schillerové jediný cíl – zajistit férová pravidla pro všechny podnikatele.

„Při plném spuštění očekáváme přínos až 15 miliard korun ročně,“ uvedla Schillerová.

Živnostníků s obratem do milionu korun, kteří využívají paušální daň v prvním pásmu, se nová EET dotkne jen tak, že místo sto korun zaplatí vyšší paušální daň. „Zaplatí 1500 korun, čili o 1400 korun více. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní,“ popsala Schillerová.

Dobrovolní hasiči, spolky ani organizátoři vesnických akcí jako jsou plesy a zábavy, pokud nepřekročí roční limit 300 tisíc korun, se nové EET také vyhnou.

Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou Petra Fialy a snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích.

„Jde o slevu na studenta, školkovné nebo odstropování volnočasových a části zdravotních benefitů pro zaměstnance. Součástí návrhu je také osvobození dobrovolného spropitného od daní a odvodů pro zaměstnance v gastru do výše 7 procent tržeb v tom gastronomickém segmentu a snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 procent,“ vypočítává Schillerová.

Poslanci začnou o znovuzavedení EET jednat ve středu odpoledne.

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