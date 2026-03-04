Emirates od čtvrtka vypraví denní lety z Dubaje do Prahy, oznámil Babiš

  15:51
Letecká společnost Emirates začne od čtvrtečního rána létat z Dubaje do Prahy každý den. Ve středu o tom informoval předseda vlády Andrej Babiš. Posádky budou z letiště odlétat denně v 8:40 ráno. Každý den tak aerolinky z Dubaje dopraví až 615 Čechů. Premiér uvedl, že o letech hovořil s viceprezidentem společnosti Emirates.
Babiš na síti vyzval občany, aby na dubajské letiště nejezdili, aniž by měli zaregistrované místo v letadle. „Organizaci má na starosti náš konzulát přímo na místě, který do letadla umisťuje občany registrované v systému DROZD a na repatriačním seznamu,“ napsal na sociální síti X.

Na letiště tak podle předsedy vlády nemohou občané jet, pokud nejsou zaregistrovaní v aplikaci a nemají letenku. „Je to strašně důležité. Nemůžete jít na letiště bez registrace,“ řekl.

Babiš o tom informoval po hovoru s vicepremiérem letecké společnosti Emirates. Ten mu podle jeho slov slíbil, že letadlo dopraví do Prahy Čechy každý den.

Předseda české vlády ve středu kromě společnosti Emirates vyzval také nízkonákladovou společnost Ryanair, ať pošle letadla na Blízký východ. „Chápu, že rád vydělává, ale ať tam pošle ta letadla,“ vyzval ve středu Babiš irského majitele společnosti Ryanair Michaela O’Learyho.

Největším problémem při organizování letů je momentálně podle Babiše získání časových slotů jednotlivých aerolinek. Česko však podle jeho slov udělá všechno pro to, aby sloty získalo.

Letecké společnosti začaly organizovat lety z oblasti Blízkého východu po vypuknutí americko-izraelské intervence v Íránu a jeho opětovných palbách. Na pražském letišti už v předešlých dnech přistála například letadla společnosti Smartwings. Ta Čechy dopravila z ománského Maskatu nebo Dubaje.

Vláda zároveň organizuje repatriační lety. Ty mají do Česka dopravit především lidi, kteří do regionu Blízkého východu cestovali bez cestovních kanceláří.

