Vláda zakázala čínskou satelitní stanici na Moravě, poslechla kontrarozvědku

V usnesení vlády se podle Seznam Zpráv píše, že investice společnosti Emposat umožňující vybudování a provoz zařízení družicové služby s využitím parabolické antény o průměru 7,3 metru může představovat ohrožení bezpečnosti Česka nebo vnitřního či veřejného pořádku.

Mluvčí ministerstva průmyslu Marek Vošahlík nechtěl vzhledem k neveřejné povaze materiálu sdělit bližší informace. Serveru pouze řekl, že investice má minimální dopad na zaměstnanost a ekonomiku, ale vzhledem k povaze zařízení může mít významné bezpečnostní dopady.

Sdílnější nebyla ani Bezpečnostní informační služba (BIS). Mluvčí české civilní kontrarozvědky Ladislav Šticha pouze uvedl, že informace, které služba k investici získala, předala zákonným adresátům.

Firma Emposat má podle Seznam Zpráv úzké vazby na státní Čínskou akademii věd a v Česku údajně využila služeb brněnské firmy Pekasat, která ve Vlkoši buduje vlastní pozemní stanici s pěti anténami. Firma Pekasat ale odmítá, že by s čínskou firmou spolupracovala nebo s ní sdílela financování. Tvrdí, že v pozemní satelitní stanici Pekasatu je čínský Emposat jen nájemcem s jedním talířem.

„Společnost Emposat má u nás pronajatý prostor. Na tom si postavili anténu. To je vše. My se o to, jak mají zajištěný provoz, nestaráme,“ řekl ředitel Pekasat Michal Tulek serveru. Jakmile bude doručené zamítavé rozhodnutí ministerstva o investici, nejspíše by měla čínská firma svoji anténu odstranit, uvádí Seznam Zprávy.

Před riziky spojenými s Čínou opakovaně varuje česká kontrarozvědka. Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka loni v říjnu uvedl, že Čína se snaží navenek působit jako přítel a atraktivní partner západních zemí, usiluje ale o úpadek demokracií a světový řád založený na úspěchu totalitních států.

Ve výroční zprávě za rok 2023 BIS uvádí, že Čína zvala politiky, představitele státní správy či podnikatele na hrazené výjezdy. BIS to pokládá za rizikové kvůli hrozbě oslovení tajnými službami, využití k propagandě, ale i vzniku závazků za čínskou pohostinnost. Čína také využívá české akademiky k získávání neveřejných informací i k orientaci v českém prostředí, píše BIS.