Jak vypadá energetická budoucnost Česka? Sledujte živě konferenci Národní den bez kouře

U příležitosti druhého ročníku Národního dne bez kouře se sejde pět odborníků, kteří prodiskutují aktuální problémy plynoucí z energetické krize. Dále také proberou, zda je Green Deal dobře nastaven a jak by se Česká republika i EU měly stát ekologičtějšími.

Diskuse se zúčastní náměstek sekce energetiky z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR René Neděla, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Philip Morris ČR Andrea Gontkovičová, předseda představenstva ŠKODA AUTO Martin Jahn a předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský.

Právě Šéf Pražské plynárenské promluví o tom, jak by mohlo být hlavní město v budoucnu vytápěno. „Snažíme se pochopit, jak bychom mohli odklonit Prahu od vytápění plynem a současně jít cestou, která je udržitelná a zelená,“ nastínil Pacovský. Praha má podle něj velkou výhodu v protékající řece, která by měla velké potenciální kapacity pro výstavbu velkých tepelných čerpadel. Ty by pak mohly vytápět celé čtvrtě.

Energetická společnost si klade za cíl i rapidně snížit emise. „Provoz plynárny hodláme dělat bezuhlíkově, to znamená všechny naše aktivity chceme dělat tak, abychom byli kolem roku 2025 emisně neutrální,“ řekl. Pražský dodavatel chce tak co nejrychleji nahradit ruský plyn a být ekologičtější.

Emisně neutrální chce být v Česku i tabáková společnost Philip Morris. „Už loni jsme 99 procent našeho výzkumu a vývoje a 73 procent našich komerčních výdajů směrovali do výrobků bez kouře, do roku 2025 chceme dosáhnout uhlíkové neutrality v rámci všech našich provozů a do roku 2040 pak klimatické neutrality,“ uvedla šéfka firmy Philip Morris International pro Česko, Slovensko a Maďarsko Andrea Gontkovičová.

O Zelené dohodě pro Evropu pak prozradí něco více rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček, který společně s ředitelem Lidových novin Veselinem Vačkovem pronese úvodní slovo. „Green Deal je opravdu ‚deal‘, tedy něco, co někomu vynáší. A určitě je dobré se podívat na to, kdo z něj bude benefitovat ekonomicky a jak to bylo celé vymyšleno,“ dodal. Podle něj není model dobře nastavený a musí se rozšířit na jádro a na jadernou fúzi.

