Omikron tlačí na digitalizaci. Vydávání eNeschopenek má být od pondělí automatické

Že se proces vydávání neschopenek zautomatizuje, uvedl Pavovic v rozhovoru pro Novinky. „Díky testování ve firmách připravujeme opravdu velký projekt, kterým je automatické vydávání neschopenek. Kdy zaměstnavatel nahlásí hygienické stanici pozitivně testovaného a další proces už je automatický. Dosud to možné nebylo,“ popsal.

Nově tak již podle něj nebude potřeba úředník, který neschopenku vydá. „Ale bude to opravdu automat. V počtu nakažených, který očekáváme, není reálné, abychom vystavili 50 tisíc neschopenek denně,“ uvedl. První varianta má fungovat od 17. ledna, postupně budou přibývat další funkce.

Na dotaz iDNES.cz následně upřesnil, jak to bude s lidmi, kteří se navzdory karanténě rozhodnou pracovat v režimu home office. „Bude tam zaškrtávací políčko ‚vystavit neschopenku‘,“ popsal s tím, že zaměstnavatel zvolí možnost ano nebo ne.

Rozhoduje se o pracovní karanténě

Právě 17. ledna, kdy se systém spustí, začíná i plošné testování zaměstnanců antigenními testy. Povinné je vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Kvůli vysoké nakažlivosti varianty omikron panují obavy z přehlcení vysokým počtem zachycených případů. Ministerstvo zdravotnictví již v minulosti mluvilo o možném maximu v podobě 50 tisíc pozitivně testovaných denně. Třeba v USA kvůli obdobné situaci již kolabuje systém a statisíce lidí jsou v karanténách. Stejně jako tam proto resort zvažuje pracovní karanténu pro některé profese. I ta by měla začít platit od 17. ledna.

„Režim pracovní karantény znamená, že místo do karantény domů do ní půjde zaměstnanec do práce. Bude mít některá zpřísněná opatření, ta teď ladíme. Když je splní, bude moct pracovat,“ prohlásil již dříve ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Jako příklad uvedl, že resort hledá cestu, aby strojvedoucí metra, který bude mít pozitivní test, mohl dál pracovat. Platit v takovém případě budou přísnější podmínky a pravidla. Dále zmínil třeba sociální oblast či oblast zdravotnictví.

O přesném seznamu profesí, kterých by se měla pracovní karanténa týkat, má vláda rozhodnout v pátek.