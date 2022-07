V populaci je až 300 tisíc nakažených, míní Hořejší. Prymula nechce plošné testy

V poslední době rychle přibývá nových případů v Portugalsku. „Země je možná obětí svého úspěchu, kdy se jí rychle podařilo naočkovat 90 procent populace. Po nějaké době protilátky vyvanou a je možné, že s tím souvisí jejich rapidní nárůst nakažených. V Čechách nemusí být takový vzestup. Tím, že jsme očkovali pomaleji, může nám to paradoxně pomoct,“ uklidňoval před časem v rozhovoru pro iDNES.cz náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Přestože předchozí laxnost může Čechům výrazně pomoci v boji proti submutaci omikronu BA.4 a BA.5, doporučuje všem očkování třetí, potažmo čtvrtou dávkou vakcíny proti covidu-19. Podobně mluví i imunolog Václav Hořejší.

„Už teď probíhá další vlna. Sice jsme řekli, že to vypadá docela dobře, ale znám ze svého okolí mnoho případů, kdy lidé sice nemuseli do nemocnice, ale týden měli dost ošklivou respirační chorobu. Přestože měli dvě dávky očkování. Je potřeba jít na třetí, potažmo čtvrtou,“ vysvětluje Hořejší, který se plánuje taktéž v nejbližší době znovu přeočkovat.

Přírůstek nakažených s covid-19 za poslední týden

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula říká, že za tři týdny stoupl počet hospitalizovaných z devadesáti na dvě stě. „Zatím není takové riziko, jaké bylo při vlně způsobené deltou,“ uklidňuje.

Přesto náměstek Pavlovic apeluje na všechny neočkované, aby se ve vlastním zájmu nechali naočkovat. „Riziko hospitalizace tady rozhodně stále je. Pokud nejsem očkovaný nebo jsem se s virem nesetkal, existuje možnost těžších průběhů,“ apeluje na všechny, kteří se z nějakého důvodu za dva roky pandemie nenechali naočkovat.

Covidová nálož v odpadních vodách je na historickém maximu

Zatímco před dvěma týdny byl denní průměrný přírůstek nakažených koronavirem 534 případů, minulý týden se vyšplhal až na číslo 912. Nejvíce záchytů objevily laboratoře v pátek, kdy detekovaly 1299 nakažených.

Biochemik Jan Konvalinka navíc upozornil na přítomnost viru v pražských odpadních vodách. Hodnoty podle něj přesahují ty z vrcholů minulých vln.

„Analýzy mého přítele profesora Jana Bartáčka z VŠCHT ukazují mimořádně strmý nárůst viru v pražských odpadních vodách, přesahující nejvyšší hodnoty z vrcholů epidemie. Tyhle vrcholy v minulosti předcházely zaplněným nemocnicím zhruba o čtyři týdny,“ napsal Konvalinka.

Náměstka resortu zdravotnictví Pavlovice těší, že je nyní léto. Lidé mají podle něj jiné vzorce chování, tráví více času venku, mají větší rozestupy, tudíž virová nálož, kterou případně dostávají, je nižší, než by tomu bylo v zimních měsících. Uklidňuje, že vysoký nárůst nakažených měli i například v Portugalsku, nyní už tamní křivka ale klesá.

Na Konvalinkova slova zareagoval i Hořejší. Podle jeho informací se odhaduje, že jsou momentálně infikovaná asi 2-3 procenta populace. „To je asi 200 až 300 tisíc lidí. A my víme jenom o těch, kteří se nechali testovat.“ Z toho důvodu by byl pro testy zdarma nebo plošné testování. Myslí si, že lidé, kterým není příliš dobře, by se pak odhodlali jít na test a nemoc nepřecházeli, protože by věděli, že mají koronaviru a nejsou jen nachlazení.

S jeho slovy ale nesouhlasí Prymula, podle něj je na to zatím brzy. „Břemeno plošného testování v masivní míře je obrovské a mělo by to být kombinované. Lidé se mohou testovat sami, pokud potřebují, a to, co by mělo být hrazeno, jsou testy vycházející z klinických příznaků, kdy je člověk indikován lékařem,“ vysvětluje.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová pro iDNES.cz minulý pátek přiznala, že jediné opatření, které připadá v úvahu v případě, že by se situace rapidně zhoršila - tedy primárně počty hospitalizovaných v nemocnici - by bylo opětovné zavedení respirátorů.

Válek chce zkrouhnout krajské hygieny

Deník Právo ve čtvrtek informoval, že má k dispozici dopis, jehož adresátem měly být krajské hygienické stanice. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v něm měl psát o myšlence, že všech 134 pracovních míst, která vznikla kvůli pandemii v roce 2020, budou zrušena.

„V souvislosti se snížením počtu míst o 134 Vás žádáme o zaslání plánovaných škrtů míst, vyjádřených počtem služebních míst zvlášť a pracovních míst zvlášť za Vámi řízenou organizaci,“ stojí v dopise, který má Právo k dispozici.

Válkův náměstek Pavlovic mírní obavy. Místo rušení míst a podepisování výpovědí má jeho rezort v plánu údajně „optimalizaci personální struktury“. „Bavíme se o tom, která místa jsou dlouhodobě neobsazená nebo jsou obslužná a to tak, aby struktura obslužných míst byla stejná v rámci všech krajů,“ ubezpečil.

Proti tomu se ale razantně vymezil bývalý šéf rezortu Prymula. Válkův krok označil za špatný přístup. „Dlouhé desítky let jsme podceňovali hygienickou službu, rozevíraly se nůžky mezi platy na hygienických stanicích a v klasických nemocnicích. Participace mladých lékařů byla mizivá. Hygienická stanice nebo orgány veřejného zdraví potřebujeme a nikdo není schopný predikovat, jak se bude vyvíjet epidemie do budoucna,“ upozornil.