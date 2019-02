Epidemie pokračuje. Na komplikace spojené s chřipkou zemřelo na jihu Čech 5 lidí

České Budějovice Na následky chřipky zemřelo v Jihočeském kraji pět starších lidí. Primárně se ale léčili s jiným základním onemocněním. Řekla to Jitka Luňáčková z českobudějovické krajské hygienické stanice. Momentálně v kraji připadá 1509 případů respiračních a chřipkových onemocnění na 100 tisíc lidí, což je o 3,8 procenta méně než před týdnem. Přesto v kraji pokračuje chřipková epidemie.

„Jednalo se o osoby ve věku nad 60 let. Byli to tři muži a dvě ženy se základním onemocněním komplikovaným zánětem plic nebo sekundární bakteriální infekcí,“ uvedla k úmrtím Luňáčková. Dodala, že tři pacienti zemřeli na Českobudějovicku, jeden v Jindřichově Hradci a jeden v Písku. Hygienici v kraji evidují sedm případů závažného průběhu chřipkového onemocnění.



Nemocnost výrazně poklesla na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. „Je to dáno tím, že v těchto okresech byly jarní prázdniny,“ uvedla. Počet pacientů se snížil ve všech věkových kategoriích v kraji s výjimkou skupiny od 25 do 59 let, kde nepatrně vzrostl. Nejvíc nemocných zůstává mezi dětmi do pěti let.

Kvůli chřipkovým onemocněním nesmí návštěvy do nemocnic v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci a Táboře. Od pátku je ze stejného důvodu nově navíc uzavřeno sociální zařízení Diakonie na Písecku.