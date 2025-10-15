Na žloutenku A letos zemřelo už 24 lidí, očkovala bych povinně, říká epidemioložka

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Onemocnění se sice šíří napříč všemi generacemi, ale převažuje ve skupině od 35 do 60 let. To je velká populace lidí, která je vnímavá,“ uvedla Fabiánová k žloutence typu A. Hlavní příčinou šíření je podle ní nedostatečná hygiena rukou. „Infekční dávka je velmi malá, stačí 10 až 100 virových částic. Kardinální záležitost je mytí rukou po použití toalety a před jídlem,“ zdůraznila epidemioložka.
Nákaza hrozí i z jídla, inkubační doba je až 50 dní
K nákaze podle Kateřiny Fabiánové dochází tak, že se člověk dotkne kontaminovaného povrchu – madla v MHD, párku v rohlíku – a virus si pak nevědomky zanese do úst. „Jedná se infekci, která se přenáší fekálně orální cestou. Hrozbou je tedy i ovoce a zelenina ze zemí, kde dochází k hnojení lidskými exkrementy.“ Virus hepatitidy typu A vydrží až dvacetistupňové mrazy. Zmrazení ovoce tedy jeho likvidaci neřeší.
Inkubační doba je dlouhá, v průměru 28 dní, ale může trvat i 50 dní. Záludnost podle Fabiánové spočívá v tom, že malé děti často nemají žádné příznaky, ale jsou infekční a šíří nemoc dál.
„U dětí do pěti let je většina případů bezpříznakových. U starších dětí a dospělých má příznaky 70 až 90 procent nakažených,“ popsala Fabiánová. Mezi typické projevy patří zežloutnutí kůže a bělma, tmavá moč, světlá stolice, nevolnost, malátnost nebo bolesti svalů. Nemoc může mít i fatální průběh. „Letos jsme zaznamenali 24 úmrtí, nejmladšímu bylo kolem 31 let,“ upozornila epidemioložka ze Státního zdravotního ústavu (aktuální údaj ke dni 14. 10. 2025, 08:20).
K většině úmrtí došlo u lidí s rizikovým chováním a jiným chronickým postižením jater. Právě u těchto lidí může mít žloutenka typu A závažnější až fatální průběh. Riziko závažného průběhu a úmrtí narůstá s věkem a je vyšší u pacientů s chronickým onemocněním jater nebo oslabenou imunitou.
Proti žloutence typu A existuje účinné očkování, které však není povinné. „Já bych určitě očkovala, protože by se předešlo problémům,“ řekla Fabiánová s tím, že vakcinace by ušetřila i nemalé náklady spojené s protiepidemickými opatřeními.
Svrab se vrátil, nakazit se lze i v kině
Druhým velkým tématem rozhovoru byl svrab, jehož případů letos rapidně přibylo. „Od konce září do dneška se nakazilo přes 700 lidí,“ uvedla Fabiánová. Onemocnění se podle ní cyklicky vrací zhruba každých 30 let a aktuálně je rozšířené i ve Francii nebo Španělsku.
K nákaze dochází nejčastěji dlouhodobým tělesným kontaktem, ale i použitím infikovaného oblečení, lůžkovin nebo sednutím na kontaminovanou sedačku. „Zákožka svrabová reaguje na tělesné teplo a oxid uhličitý. Pokud je na sedačce a vy si na ni sednete, dokáže se vám zavrtat do kůže během 3 až 10 minut,“ popsala Fabiánová.
První příznaky se objevují 1 až 6 týdnů po nákaze. „Je to úporné svědění, které se zhoršuje v teple a v noci. Objevují se drobné tečky v meziprstí, kolem pasu, v podpaží nebo v podkolenních jamkách,“ uvedla. Neléčený svrab může podle ní vést k závažným kožním komplikacím a sekundárním infekcím.
Léčba je podle Fabiánové náročná a vyžaduje důslednost. „Musíte se od hlavy k patě namazat mastí, nechat ji působit 12 až 24 hodin a zároveň vyprat veškeré oblečení a lůžkoviny na alespoň 60 stupňů. Věci, které vyprat nelze, je třeba uzavřít do pytle na 3 až 5 dní,“ poradila epidemioložka.
Rouška jako ohleduplnost, očkování jako ochrana
Závěr rozhovoru patřil nadcházející chřipkové sezóně. Fabiánová doporučila nechat se očkovat proti chřipce, covidu-19 a pneumokokům. „Očkování proti covidu je možné naočkovat současně s chřipkou, nebo s pneumokoky,“ řekla.
Zároveň apelovala na ohleduplnost. „Když jsou lidé nemocní, měli by brát ohled na druhé. Ať nechodí ven, nebo pokud musí, ať si vezmou roušku. Ta rouška je znakem toho, že respektuji ostatní,“ uzavřela epidemioložka Kateřina Fabiánová.
Proč si lidé často pletou žloutenku s chřipkou? Jak účinné jsou antibakteriální ubrousky proti viru hepatitidy A? A proč je podle epidemioložky nutné prát prádlo na víc než 60 stupňů, abychom se zbavili zákožky svrabové? I na to odpovídala Kateřina Fabiánová v Rozstřelu.