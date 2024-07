Epidemiolog Maďar: Klima stěhuje exotické nemoci do Evropy. Co doporučuje před cestami do zahraničí?

Proti chorobě, kterou na člověka přenáší komáři, se dá očkovat. Epidemiolog Rastislav Maďar v rozhovoru pro Lidovky.cz říká, že „zatím to nevidí jako nezbytně nutné, ale ostražitost je namístě“. Loni se podle Maďara v Evropě vyskytlo 128 případů, kdy se člověk nakazil na evropském kontinentu, tedy aniž by cestoval do exotické destinace. A změnou klimatu může číslo začít růst. Ukazuje hlavně na Jižní Evropu. Třeba na Mallorce momentálně sílí covid.

Lidovky.cz: Které nemoci si Češi nejčastěji přivážejí z dovolené v cizině?

Hlavně různé průjmové a jiné zažívací potíže, které však velmi často nemají přesnou diagnostiku. Lidé si pomáhají vlastní lékárničkou. Doma potom už také neřeší laboratorní diagnostiku, aby se zjistil původce. Ono by to často už ani nemělo smysl.