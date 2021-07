Epidemiolog Maďar: Od září obnovíme testování ve školách a firmách. S výjimkou pro plně očkovaní

Praha V září bude podle epidemiologa a poradce ministra zdravotnictví Rastislava Maďara opět zavedeno testování ve školách a v zaměstnání. Ministři zdravotnictví a školství už dříve uvedli, že plně očkovaných dětí se testování ve školách týkat nebude, dá se proto předpokládat, že stejně to bude platit i v zaměstnání.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové bude záležet na vývoji epidemické situace, resort se zaměstnavateli v současné době jedná.



„V tuto chvíli platí prokazování se negativním testem zaměstnavateli po návratu ze zahraničí zpět do práce, s výjimkou plně očkovaných 14 dní po druhé dávce a těch, co prodělali v posledních 180 dnech covid,“ napsala mluvčí. Další případná opatření na podzim podle ní resort se zástupci zaměstnavatelů probírá na pravidelných jednáních a vyhodnotí je během srpna.



U škol už je schválený plán tří po sobě jdoucích testování dětí ve středu 1., v pondělí 6. a ve čtvrtek 9. září, výjimku budou mít plně očkované děti starší 12 let. Pokud bude pozitivních více než 25 případů na 100 000 obyvatel za sedm dní, testování bude ukončeno. Jinak bude testování prodlouženo do konce září.

V pondělí ministr Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že od začátku září už lidé nebudou mít nárok na preventivní antigenní nebo PCR testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Dosud mohou podstoupit měsíčně dva PCR testy a jednou týdně test antigenní.

„Jde o to, aby lidé bezdůvodně neodmítali vakcíny poskytnuté bezplatně státem a na druhé straně kvůli tomu neodčerpávali finance státu, tedy nás všech, na testy potřebné pro jejich volnočasové aktivity, například dovolené nebo pro využití služeb či účast na hromadných akcích,“ uvedl Maďar.

Zrušení testů zdarma od září vnímá jako další snahu ministerstva zdravotnictví o motivaci k očkování. Postupně budou podle něj k tvrdší formě motivace přistupovat i další země, některé k tomu u vybraných profesních skupin přistupují už teď. I v Česku se diskutuje o tom, jestli by očkování zdravotníků nebo pracovníků v sociálních službách nemělo být povinné, případně jestli by ho nemohl vyžadovat zaměstnavatel.

Pro některé skupiny by ale podle Maďara měly testy hrazené ze zdravotního pojištění zůstat. Jde o lidi, kteří se očkovat nemohou, například kvůli objektivní medicínské kontraindikaci, nebo děti do 12 let. S tím podle Vojtěcha počítá i ministerstvo zdravotnictví.