Komise zemědělské univerzity bude řešit případ profesora, který měl zřejmě sex s íránskou studentkou

Praha Etická komise České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) se bude zabývat případem profesora, který byl obviněn ze znásilnění doktorandky z Íránu a kterému Vrchní soud v Praze minulý týden potvrdil zprošťující rozsudek. Škola v pondělí uvedla, že šlo o jejího pracovníka. Navzdory zprošťujícímu rozsudku je podle vedení ČZU možné, že profesor závažným způsobem porušil etický kodex ČZU. Pokud by to etická komise potvrdila, uplatnila by univerzita „velmi striktní pracovně-právní opatření“.

Disciplinární komise se bude zabývat také tím, že doktorandka podle soudu v některých částech výpovědi lhala. V pondělí o tom v tiskové zprávě informovala mluvčí ČZU Karla Mráčková.

Tématem nevhodného sexuálního chování se nedávno intenzivně zabývala také Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Pozornost se na ni obrátila kvůli případu jejího bývalého studenta a exposlance TOP 09 Dominika Feriho, kterého některé ženy obvinily ze sexuálního nátlaku.

Server iDNES.cz ve čtvrtek napsal, že Vrchní soud v Praze potvrdil zprošťující rozsudek nad pětačtyřicetiletým profesorem jedné z pražských univerzit, kterého íránská doktorandka obvinila z toho, že ji v roce 2019 za Prahou znásilnil. Totožnost univerzitního profesora redakce neupřesnila. Pedagog podle serveru obvinění ze znásilnění odmítal, žena podle něj s pohlavním stykem souhlasila. Už prvoinstanční senát v lednu podle iDNES.cz poukázal na to, že studentka prokazatelně lhala ohledně své komunikace s profesorem, která se vedla několik měsíců před jejím příletem do ČR. Uvedl, že v případě pochybností musí soud rozhodnout ve prospěch obžalovaného, což se také stalo.

Část poslanců chce změnit právní definici znásilnění. Ministryně Benešová je proti zpřísnění trestů ČZU se v pondělí přihlásila k tomu, že jde o jejího profesora. Podle mluvčí vedení školy od začátku sledovalo případ velmi pozorně a s velkým znepokojením, nemělo ale právní možnosti jak kauzu vyšetřovat, a muselo proto čekat na pravomocné rozhodnutí soudu. Jeho rozhodnutí bude škola respektovat, zároveň ale iniciovala jednání etické komise. V případu se totiž objevilo několik skutečnosti, které by mohly svědčit o tom, že profesor závažným způsobem porušil etický kodex univerzity, uvedla Mráčková. „ČZU zásadně odmítá sexuální i jiné zneužívání vztahu mezi pedagogem a studentem a hodlá tyto projevy velmi přísně řešit,“ sdělila škola v tiskové zprávě. Pokud etická komise zjistí v případě profesora zneužití jeho pedagogické role ve vztahu ke studentce, hodlá ČZU uplatnit „velmi striktní pracovně-právní opatření“. „Současně se disciplinární komise příslušné fakulty bude zabývat výrokem soudu, že doktorandka v některých částech své výpovědi lhala,“ píše škola ve svém vyjádření. Od roku 2019, kdy se případ začal řešit, přijala ČZU podle své mluvčí řadu systémových preventivních opatření, která by měla podobným excesům předcházet. Škola také okamžitě změnila doktorandce školitele, poskytla jí psychologickou a právní pomoc, profesora poslala pracovat z domova a zakázala mu studentku do pravomocného rozsudku kontaktovat, dodala.