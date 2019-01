EU premiérovi pohlídá ‚paní Evropa‘. Tajemnicí pro evropské záležitosti se stane Hrdinková

Praha Ve výběrovém řízení na klíčový post státního tajemníka pro evropské záležitosti podle zjištění LN uspěla Milena Hrdinková. V příštím týdnu by ji měl do funkce jmenovat premiér Andrej Babiš. Pod ním už jednou kariérní úřednice pracovala, a to na ministerstvu financí.

Ani jeden z hlavních hráčů informaci nevyvrátil. Babiš redakci ze zahraniční cesty po Asii pouze vzkázal, že se záležitostí zabývá Úřad vlády. Ten na dotaz nereagoval. Samotná Hrdinková nezvedala telefon ani nereagovala na zaslanou zprávu.

Tři důvěryhodné zdroje LN z úřednických kruhů potvrdily, že pravou rukou Babiše pro kontakt s EU se stane právě Hrdinková. „Prošla výběrovým řízením. Premiér ji jmenuje po návratu ze zahraniční cesty hned v pondělí,“ uvedl jeden z nich.

Post takzvaného „pana Evropy“ zastával do loňského září Aleš Chmelař (ČSSD). Po neshodách s premiérem ale Chmelař, který je manželem ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) přešel na ministerstvo zahraničí, kde zastává pozici náměstka pro řízení evropské sekce. Pro znalce unijní problematiky to byl zajímavý posun, protože právě „evropský“ náměstek ministra zahraničí pravidelně doprovází premiéra na cestách do Bruselu.

Skončila u Schillerové

Hrdinková byla do loňska ředitelkou kabinetu na ministerstvu financí. Jenže ministryně financí Alena Schillerová (ANO) její funkci fakticky zrušila při reorganizaci. Hrdinková se v minulosti věnovala systému přenesené daňové povinnosti známém též pod anglickým názvem reverse charge, který prosazoval Babiš. Na resort financí vystudovaná právnička nastoupila v roce 1998. Několik let strávila také v Evropské komisi, a to na generálním ředitelství pro daně a cla.

V oficiálním životopise má, že je externí expertkou Mezinárodního měnového fondu. Její specializací jsou mezinárodní daňové vztahy. To ale její kritici často připomínají jako příliš úzkou profilaci pro koordinování politik, které sahají od digitalizace až po harmonizaci předpisů pro zemědělce.

Už loni v říjnu ale bylo jasné, že by Babišovi v roli spojky pro Brusel nevadila. „Paní Hrdinková odvedla skvělou práci při prosazování reverse charge. Bez ní bych to neprosadil. Úřad vlády připravuje výběrové řízení na pozici státního tajemníka, ale jestli se přihlásí, to nevím. Vybírat to bude odborná komise,“ prohlásil tehdy premiér. Do výběrového řízení se sice přihlásil podle informací LN ještě jeden uchazeč, ten však nesplnil kvalifikační kritéria.