Příští unijní rozpočet nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik, řekl Babiš

Podle premiéra Andreje Babiše je v současnosti hlavním problémem evropského rozpočtu především energetika. „Já jsem volal po revizi povolenek už v září 2021. Ty vysoké ceny povolenek ničí náš průmysl. Taky ten návrh rozdělení není pro nás akceptovatelný,“ uvedl v úvodu tiskové konference český premiér.
Babiš zároveň šéfovi unijních summitů poděkoval za návštěvu Prahy a popřál mu úspěšná vyjednávání s dalšími členskými státy sedmadvacítky.
„Škrty v kohezních a zemědělských fondech, které navrhuje Evropská komise, pro nás nejsou přijatelné. Samozřejmě podporujeme financování obrany nebo investice do technologií, ale nesmí to jít na úkor našich regionů. Příští rozpočet nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik a průmyslových zemí,“ uvedl premiér.
Odmítl také návrh na přerozdělování výnosů z povolenek do unijního rozpočtu. „Chceme, aby výnosy zůstaly v rukou členských států, které nejlépe vědí, jak je investovat,“ řekl. Jako alternativní vlastní zdroj EU Babiš navrhl například navýšení příjmů z cel.
Costa: Dohoda musí padnout do konce roku
Předseda Evropské rady António Costa označil jednání za velmi konstruktivní a zdůraznil, že v unii záleží na hlase každého členského státu. Zmínil také stěžejní postavení Česka jako průmyslové země, na jejíž perspektivě záleží. Hlavním cílem je podle něj najít shodu na rozpočtu ještě před koncem letošního roku.
„Dostáváme se do rozhodujícího momentu vyjednávání o příštím evropském rozpočtu pro roky 2028 až 2034. Geopolitické prostředí se od schválení současného rozpočtu v roce 2020 zásadně změnilo. Nyní více než kdy jindy musíme investovat do obrany a bezpečnosti, konkurenceschopnosti, inovací a strategické odolnosti,“ uvedl Costa.
Zároveň dodal, že modernizace rozpočtu musí probíhat vyváženě: „Musíme doručit výsledky v našich nových prioritách a zároveň zachovat klíčové pilíře podpory našich regionů, tedy kohezi a zemědělskou politiku. Stejně jako národní rozpočty se i ten unijní musí pohybovat v mezích konečných zdrojů.“ Podle Costy jsou nové vlastní zdroje EU nezbytné k tomu, aby se udržely národní příspěvky jednotlivých států v rozumných mezích.
„Je nezbytné, abychom dosáhli dohody do konce tohoto roku, protože si nemůžeme dovolit jakékoliv přerušení unijního financování klíčových projektů v roce 2028,“ uzavřel šéf Evropské rady.
„Zajištění dostupných a konkurenceschopných cen energií je klíčové jak pro naše občany, tak pro náš průmysl. Proto musíme urychlit práci na snížení energetických nákladů a zároveň pokračovat v dekarbonizaci technologicky neutrálním způsobem, což znamená s využitím jádra i obnovitelných zdrojů,“ prohlásil Costa.
Šéf rady se také vyjádřil také k budoucímu rozšiřování unie: „Podpora Ukrajiny, Moldavska a západního Balkánu na jejich evropské cestě je investicí do bezpečnosti a prosperity Evropy. Velmi oceňuji konstruktivní a konzistentní přístup České republiky v této oblasti.“
S jeho slovy souhlasil i premiér Babiš, který v případě Černé Hory zdůraznil, že jde o nejpravděpodobnějšího dalšího člena sedmadvacítky.
Čtvrteční jednání v Praze mělo spíše informativní charakter. Návštěva Česka je totiž součástí každoroční unijní diplomatické procedury zvané Tour des Capitales (Cesta po hlavních městech poz. red.), kterou Costa zahájil v úterý a jež potrvá do 17. září. Šéf unijních summitů během ní objíždí lídry členských států, aby zmapoval jejich pozice a priority před startem podzimní politické sezony. Před příjezdem do Prahy už navštívil Slovensko a pobaltské země.
„Obrana, konkurenceschopnost, rozšíření i podpora Ukrajiny budou součástí mých jednání s evropskými lídry během nadcházející Tour des Capitales. Jednoznačně však bude vyčnívat příští dlouhodobý rozpočet EU. Tyto rozhovory poskytují zásadní 360stupňový pohled na priority a očekávání členských států a zajišťují, aby práce Evropské rady i nadále odrážela realitu Evropy,“ uvedl Costa k cílům své cesty před začátkem své tour.
Podoba příštího víceletého rozpočtu
Evropská komise loni v červenci předložila výchozí návrh rozpočtu v celkovém objemu 1,76 bilionu eur (v přepočtu zhruba 42,6 bilionu korun). Ten pokrývá veškeré základní unijní výdaje, od přímých plateb zemědělcům přes kohezní fondy na rozvoj méně rozvinutých regionů až po dopravní infrastrukturu.
V červnu letošního roku pak kyperské předsednictví představilo první vyjednávací rámec, který počítá s mírnými škrty a celkovou sumou 1,73 bilionu eur (přibližně 41,9 bilionu korun), což znamená snížení o zhruba 32,8 miliardy eur.
Podle premiéra Babiše představuje kyperský kompromis pro Českou republiku příznivější variantu než původní verze od Evropské komise, Praha však s navrženým rozdělením peněz stále není plně spokojená. Současným jednáním v Radě EU momentálně předsedá Irsko.
Kromě rozpočtových kapitol mají Babiš s Costou na programu také otázky budování společných obranných kapacit, fungování vnitřního trhu a další pomoc válkou zasažené Ukrajině.