EU neproplatí Česku půl miliardy korun za monitorovací systém. Soutěž byla netransparentní

PRAHA Evropská unie neproplatí Česku zhruba půl miliardy korun za český monitorovací systém pro čerpání evropských fondů z programového období 2007 až 2013. Důvodem je to, že soutěž na IT zakázky nebyla transparentní. V pondělí to uvedl server Neovlivní.cz. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které zodpovídá za čerpání evropských dotací, sdělilo, že od EU obdrželo zprávu, na odpověď má čas do poloviny listopadu.

Podle zjištění Neovlivní.cz zaslala Evropská komise verdikt v minulých týdnech. „Píše se v něm, že veřejné zakázky takzvaného monitorovacího systému pro čerpání evropských fondů byly netransparentně vysoutěženy a korekce tedy bude podle požadavků na 100 procent zakázek. To v překladu znamená, že komise odmítla proplatit kompletně všechny zakázky spojené se systémem,“ uvedl server.

Podle jeho informací jde o 18,4 milionu eur, tedy zhruba 470 milionů korun. Možnost, že by MMR nahradilo tento výpadek dodatečnými projekty, je velmi nepravděpodobná, píše Neovlivní.cz. Šlo totiž o programové období 2007 až 2013, které už je ukončené.

„MMR obdrželo zprávu ve věci uzavření programu Technická pomoc pro období 2007 až 2013 od Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii. MMR v současné době analyzuje další postup při uzavírání programu. Máme čas na odpověď Evropské komisi do půlky listopadu. Jde o standardní proceduru při uzavírání jakéhokoliv programu vůči komisi ze strany členského státu,“ sdělilo ministerstvo v tiskové zprávě.

Problém podle Neovlivní.cz vznikl už v roce 2002, kdy sociálně demokratický ministr Petr Lachnit ve vládě premiéra Miloše Zemana správu monitorovacího systému zadal společnosti Tesco SW bez výběrového řízení.

Prostřednictvím monitorovacího systému evropských fondů vyhlašují řídicí orgány výzvy k předkládání žádostí a přijímají konkrétní projekty. Pro období 2014 - 2020 nahradil tři rozdílné systémy řízené třemi ministerstvy a centrální zastřešující systém z minulého programového období.