Nejhledanější zločinci Evropy. Europol ukázal i na Čechy, žádá veřejnost o pomoc

  11:42aktualizováno  11:42
Europol aktualizoval seznam nejhledanějších zločinců v Evropě a žádá veřejnost o pomoc s jejich dopadením. Mezi jednapadesáti kriminálníky, kteří utíkají před spravedlností, jsou také dva Češi. Po obou policie už roky pátrá kvůli zapojení do rozsáhlé drogové trestné činnosti.
Na seznamu nejhledanějších zločinců figurují i Češi Vilém Kováč (vlevo) a Oskar...

Na seznamu nejhledanějších zločinců figurují i Češi Vilém Kováč (vlevo) a Oskar Beneš (vpravo). | foto: eumostwanted.eu

Budova Europolu v Haagu (12. prosince 2019)
Hledaný Vilém Kováč
12 fotografií

Jedním z nich je jednapadesátiletý Vilém Kováč, který je na útěku tři roky. Podle vyšetřovatelů stál v čele skupiny, která nejen do Česka pašovala drogy v hodnotě několika miliard korun. Podle Europolu nedovolený obchod provozovali také v Libanonu, Řecku, Slovinsku, Polsku, Německu, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Lotyšsku, Litvě a Rusku.

Kováčova kauza patří k nejrozsáhlejším v polistopadové historii. Obžalobě čelí jedenáct lidí. On sám se však vyšetřování vyhýbá, proto po něm policie pátrá v rámci mezinárodních struktur. Hrozí mu až osmnáct let vězení. Europol varuje, že je ozbrojený a nebezpečný.

Detektivové po něm pátrají od roku 2022. Zatím neúspěšně. Kováč má zřejmě padělané cestovní doklady některé z evropských zemí mimo Evropskou unii.

Závodník zproštěný obžaloby z vraždy

Druhým Čechem na seznamu nejhledanějších lidí Evropy je Oskar Beneš, který před dvěma lety uprchl z vazby v Portugalsku. Pětašedesátiletý muž byl obžalovaný z organizování nelegální produkce a distribuce psychotropních látek. Podle policie šlo o sofistikovanou síť, která dokázala drogy vyrábět i pašovat do zahraničí.

„Na základě jeho pokynů a s jeho finanční podporou byly od neurčitého data, nejméně od začátku roku 2013, zřízeny a provozovány školky pro pěstování konopí. Obžalovaným poskytoval vozidla pro přepravu marihuany, sazenic konopí a vybavení pro pěstírny, koordinoval jednotlivé dodávky marihuany nebo převoz malých rostlin konopí, včetně zásilek marihuany kurýrům do zahraničí,“ upřesnil Europol. Za to byl odsouzen k 12 letům odnětí svobody.

Sám Beneš má pestrou minulost. V 80. a 90. letech byl známý především jako automobilový závodník, který se účastnil rallye a okruhových podniků. Později se výrazněji dostal do povědomí veřejnosti v souvislosti s případem z roku 1994, kdy byl původně obžalován z vraždy svého obchodního partnera v pražské restauraci Tempus.

Beneš to opakovaně odmítal a soud ho nakonec zprostil obžaloby. Muž pak po státu vymáhal náhradu škody. Dočkal se omluvy a 20 tisíc korun.

Po letech relativního ústraní se jeho jméno znovu objevilo v souvislosti s organizovanou drogovou trestnou činností, která jej nakonec vynesla až na evropský seznam nejhledanějších osob. Beneš se skrývá už několik let a stejně jako Kováč se může pohybovat mimo území Česka.

Na seznamu figuruje také dvojice Slováků. Prvním z nich je Róbert Okoličány, odsouzený k doživotnímu trestu za účast v organizované zločinecké skupině. Mezi hledanými je také Slovenka Eva Zámečníková, která je hledaná pro pokus o vražd svého manžela. Patří tak mezi tři ženy na seznamu.

Evropská policejní organizace zveřejňuje seznam nejhledanějších osob od roku 2016. „Od spuštění webové stránky EU Most Wanted pomohla tato stránka k zatčení 172 uprchlíků, přičemž 54 zatčení bylo přímým výsledkem tipů od veřejnosti zaslaných prostřednictvím této platformy, uvedl Europol.

Hledaní jsou především pachatelé vražd, obchodování s lidmi, ozbrojených loupeží či počítačové kriminality. Tipy týkající se pohybu hledaných evropských padouchů mohou lidé posílat online , pátrací tým ENFAST na ně reaguje nepřetržitě.

