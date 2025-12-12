Nejhledanější zločinci Evropy. Europol ukázal i na Čechy, žádá veřejnost o pomoc

Jedním z nich je jednapadesátiletý Vilém Kováč, který je na útěku tři roky. Podle vyšetřovatelů stál v čele skupiny, která nejen do Česka pašovala drogy v hodnotě několika miliard korun. Podle Europolu nedovolený obchod provozovali také v Libanonu, Řecku, Slovinsku, Polsku, Německu, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Lotyšsku, Litvě a Rusku.
Kováčova kauza patří k nejrozsáhlejším v polistopadové historii. Obžalobě čelí jedenáct lidí. On sám se však vyšetřování vyhýbá, proto po něm policie pátrá v rámci mezinárodních struktur. Hrozí mu až osmnáct let vězení. Europol varuje, že je ozbrojený a nebezpečný.
Detektivové po něm pátrají od roku 2022. Zatím neúspěšně. Kováč má zřejmě padělané cestovní doklady některé z evropských zemí mimo Evropskou unii.
Závodník zproštěný obžaloby z vraždy
Druhým Čechem na seznamu nejhledanějších lidí Evropy je Oskar Beneš, který před dvěma lety uprchl z vazby v Portugalsku. Pětašedesátiletý muž byl obžalovaný z organizování nelegální produkce a distribuce psychotropních látek. Podle policie šlo o sofistikovanou síť, která dokázala drogy vyrábět i pašovat do zahraničí.
„Na základě jeho pokynů a s jeho finanční podporou byly od neurčitého data, nejméně od začátku roku 2013, zřízeny a provozovány školky pro pěstování konopí. Obžalovaným poskytoval vozidla pro přepravu marihuany, sazenic konopí a vybavení pro pěstírny, koordinoval jednotlivé dodávky marihuany nebo převoz malých rostlin konopí, včetně zásilek marihuany kurýrům do zahraničí,“ upřesnil Europol. Za to byl odsouzen k 12 letům odnětí svobody.
Sám Beneš má pestrou minulost. V 80. a 90. letech byl známý především jako automobilový závodník, který se účastnil rallye a okruhových podniků. Později se výrazněji dostal do povědomí veřejnosti v souvislosti s případem z roku 1994, kdy byl původně obžalován z vraždy svého obchodního partnera v pražské restauraci Tempus.
Beneš to opakovaně odmítal a soud ho nakonec zprostil obžaloby. Muž pak po státu vymáhal náhradu škody. Dočkal se omluvy a 20 tisíc korun.
Po letech relativního ústraní se jeho jméno znovu objevilo v souvislosti s organizovanou drogovou trestnou činností, která jej nakonec vynesla až na evropský seznam nejhledanějších osob. Beneš se skrývá už několik let a stejně jako Kováč se může pohybovat mimo území Česka.
Na seznamu figuruje také dvojice Slováků. Prvním z nich je Róbert Okoličány, odsouzený k doživotnímu trestu za účast v organizované zločinecké skupině. Mezi hledanými je také Slovenka Eva Zámečníková, která je hledaná pro pokus o vražd svého manžela. Patří tak mezi tři ženy na seznamu.
Evropská policejní organizace zveřejňuje seznam nejhledanějších osob od roku 2016. „Od spuštění webové stránky EU Most Wanted pomohla tato stránka k zatčení 172 uprchlíků, přičemž 54 zatčení bylo přímým výsledkem tipů od veřejnosti zaslaných prostřednictvím této platformy, uvedl Europol.
Hledaní jsou především pachatelé vražd, obchodování s lidmi, ozbrojených loupeží či počítačové kriminality. Tipy týkající se pohybu hledaných evropských padouchů mohou lidé posílat online , pátrací tým ENFAST na ně reaguje nepřetržitě.