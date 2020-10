Europoslanec Jiří Pospíšil má po covidu poškozené plíce. ‚Pochopil jsem, že to není sranda‘

Praha Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) prohlásil během úterního rozhovoru pro Rádio Impuls, že má v důsledku nemoci covid-19 poškozené plíce. Pospíšil měl těžký průběh nemoci a několik dní musel strávit ve vysokých horečkách na lůžku na jednotce intenzivní péče v pražské nemocnici v Motole.

Europoslanec v rozhovoru uvedl, že se aktuálně doléčuje doma a už je mu lépe. Plíce se mu však zatím nestihly kompletně zregenerovat. Pospíšil Impulsu řekl, že koronavirus se nevyplatí podceňovat.

„Pochopil jsem, že to není sranda. Člověk má pocit, že když je mu 44 let, že se mu nic nemůže stát. Že to je taková chřipka. Sám na sobě ale vidím, že to bylo tak trochu rouhání. Když se vám to dostane do plic, tak to může být velký problém,“ uvedl Pospíšil a zároveň vyzval občany k řádnému nošení roušek.

Podle něj je přijetí takového opatření to nejmenší, co můžeme pro svou ochranu a ochranu našeho okolí udělat.

„Nechci znít nijak pateticky, ale abych se přiznal, když mě sem přivezli, obával jsem se toho nejhoršího. Jen díky lékařům, zdravotníkům a sestřičkám z JIP v Motole, kteří se o mě intenzivně starali, se tak nestalo,“ napsal na sociálních sítích Twitter a Facebook bývalý šéf TOP 09 a pražský zastupitel Pospíšil po pondělním propuštění z nemocnice.



Přežil jsem COVID. 

Právě mě propouští z nemocnice. Nechci znít nijak pateticky, ale abych se přiznal, když mě sem přivezli, obával jsem se toho nejhoršího. Jen díky lékařům, zdravotníkům a sestřičkám z JIP v Motole, kteří se o mě intenzivně starali, se tak nestalo. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) October 5, 2020

V rozhovoru pro server iDnes.cz Pospíšil uvedl, že během hospitalizace v Motole dostal celkem pět dávek léku remdesivir. „Podávali mi remdesivir. To je pět dávek, které se podávají do těla, to znamená pět nocí jsem tam proležel a dostával jsem tento lék proti covidu,“ řekl europoslanec.