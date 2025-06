Zvažuji odevzdání řidičáku, řekl Turek. Raději by se však vydal cestou osvěty

„Já si nejsem jistý, jestli to můžu řešit úplně dobrovolně řidičákem a ještě z pozice europoslance, protože po pravdě do Štrasburku se nedá dostat jinak než autem. Můžu jezdit jako papaláš s řidičem, ale myslím si, že není racionální to dělat,“ řekl Turek v pořadu Impulsy Honzy Benešovského.

Zároveň uvedl, že celou záležitost využil k tomu, aby podle svých slov šířil osvětu o bezpečné jízdě. „Vytvořil jsem dokonce tříhodinový návod o tom, jak uhýbat vozům jako sanitkám,“ podotkl s tím, že kauzu jeho rychlé jízdy stále řeší policie a on sám je připravený nést následky. „Já samozřejmě nevyužiju imunity,“ doplnil.

„Pokud poškodí mojí osobu, je to levnější“

V rozhovoru přišla řeč i na předvolební kampaň. Podle Turka bude nejšpinavější předvolební kampaň v historii českých voleb.

„Investují se do toho desítky a desítky milionů. Nejenom do kampaně pozitivní, ale i do kampaně dehonestační. A vzhledem k tomu, že příští vláda bude potřebovat koaličního partnera, tak pro jakoukoliv dnes vládní stranu je nebezpečné, když se tam já nebo Motoristé dostaneme,“ řekl europoslanec.

Současně také připomněl, že je o něm známo, že spolupracuje s hnutím ANO v Evropském parlamentu a tím pádem je přirozeným koaličním partnerem této partaje. „Pokud poškodí mojí osobu, je to levnější a jednodušší, než poškodit osobu Andreje Babiše,“ dodal Turek.