Bývalá členka a místopředsedkyně hnutí byla zvolena na společné kandidátce s Motoristy sobě a původně byla členkou frakce Patrioti pro Evropu (PfE). Z té byla později vyloučena pro údajné poškození jména.
16. června 2026 16:40
Česká nezařazená europoslankyně Nikola Bartůšek (zvolena za Přísahu) se chystá vstoupit do frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR), v níž zasedají zákonodárci zvolení za ODS. Frakce má ve středu hlasovat o jejím přijetí do svých řad, informoval server Politico s odvoláním na dva informované zdroje.