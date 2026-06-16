S Patrioty se rozešla. Europoslankyně Bartůšek vstoupí do frakce, kde je i ODS

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  16:40
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Česká nezařazená europoslankyně Nikola Bartůšek (zvolena za Přísahu) se chystá vstoupit do frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR), v níž zasedají zákonodárci zvolení za ODS. Frakce má ve středu hlasovat o jejím přijetí do svých řad, informoval server Politico s odvoláním na dva informované zdroje.
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta představuje volební program, na snímku s...

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta představuje volební program, na snímku s europoslankyní Nikolou Bartůšek. (31. srpen 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Bývalá členka a místopředsedkyně hnutí byla zvolena na společné kandidátce s Motoristy sobě a původně byla členkou frakce Patrioti pro Evropu (PfE). Z té byla později vyloučena pro údajné poškození jména.

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