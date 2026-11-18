Gregorovou zadržela pohraniční stráž na letišti v Pekingu 26. října. „Obklopilo mě pět policistů, sebrali mi můj diplomatický pas a zakázali mi používat telefon. Drželi mě takhle asi hodinu a půl. Dosud mi nikdo nevysvětlil proč,“ uvedla Gregorová, která se ihned po incidentu obrátila na zástupce velvyslance EU v Číně, české velvyslanectví i čínské ministerstvo zahraničí s žádostí o oficiální objasnění příčin zadržení.
Do dnešního dne ale žádné vysvětlení nepřišlo. Proto Gregorová odeslala oficiální dopis Všečínskému shromáždění lidových zástupců s žádostí o vysvětlení. Dopis podepsal rovněž německý europoslanec a šéf delegace pro vztahy s Čínou Engin Eroglu, který byl v Pekingu s ní.
„Pokud nám Čína nedodá písemnou odpověď do 23. listopadu, tedy ještě před příští plenární schůzí, požádám Konferenci předsedů Evropského parlamentu, ať podniknou náležité kroky,“ uvedla Gregorová.
Chce navrhnout odložení veškerých dalších návštěv čínských delegací v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu i ve Štrasburku, a to až do chvíle, než od čínské strany získá uspokojivé vysvětlení.