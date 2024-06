Cokoliv nad šest mandátů bude úspěch, shoduje se Babiš a politici z ANO

Na pražský Chodov se sjíždí členové hnutí ANO v čele s jedničkou kandidátky Klárou Dostálovou. „Tentokrát jsme sestavovali tu kandidátku jak se říká zespoda, tedy nominovali jsme jednotlivé regiony, aby to byli lidé, kteří už s ANO nějakou dobu pracovali. Takže já věřím tomu, že dokončíme v plném počtu mandát v Evropském parlamentu,“ sdělila novinářům.

„Naše kandidátka je opravu o odbornosti. Jsem na to zvědavá, jestli kroužkováním někdo poskočí, ale myslím si, že to by nebylo u nás v tak hojné míře, na rozdíl například od koalice SPOLU, kde to je opravdu velmi nesourodá kandidátka,“ doplnila politička.

Na místě už je i předseda hnutí Andrej Babiš. „V roce 2019 byl výsledek koalice SPOLU 656 000 hlasů. My jsme měli 502 000, takže by byly tehdy vyhráli, to je určitě těžký souboj, takže já doufám, že těch šest mandátů obhájíme,“ řekl šéf ANO.

Dorazil také první místopředseda ANO Karel Havlíček. „Šest mandátů bude potvrzení toho, co bylo minule. Když to bude lepší, tak je to pro nás úspěch. To znamená, kdyby bylo sedm, považujeme to za to, že jsme dopadli velmi dobře. Kampaní jsem zklamán, myslel jsem, ze bude větší debata o programu, koalice řeší jen antibabiše,“ řekl stínový premiér při příchodu.

Alena Schillerová přijela do štábu podle svých slov s pokorou. „Doufáme, že lidé pochopili, že jsou to důležité volby, že přes 70 % legislativy se právě tvoří v Evropském parlamentu, které potom musí schválit Česká republika a český parlament. Jde o velice důležité věci, jako je bezpečnost České republiky, migrační pakt, ale samozřejmě i o auta se spalovacími motory a jejich zákaz,“ míní předsedkyně poslaneckého klubu ANO.

ANO je favoritem voleb. Z koalice SPOLU zní nicméně názor, že hnutí šlape na paty a výsledek proto bude těsný, možná že dokonce obě uskupení získají stejně mandátů. „Věřím, že český volič není hloupý a rozpozná, kdo jde do evropských voleb s programem, nebo jen porazit jinou politickou stranu, což mi obzvlášť v případě koalice SPOLU přijde absurdní. Vždyť každá z těch stran má na věci úplně odlišný názor,“ konstatovala k tomu jednička kandidátky hnutí Klára Dostálová.

Ta také ubezpečila, že po letošních volbách se nebude opakovat scénář typu Dity Charanzové a Martiny Dlabajové, tedy končících europoslankyň, které se s hnutím ANO názorově rozešly. „Tentokrát jsme se skutečně snažili kandidátní listinu podpořit zezdola, to znamená, že kandidáty nominovaly jednotlivé regiony tak, abychom tam měli lidi, který už mají něco odpracováno za hnutí ANO. Aby to prostě nebyly osobnosti spadlé z obláčku, jak se říká,“ uvedla stínová ministryně pro místní rozvoj.

Dvojkou na kandidátce ANO je poslanec Jaroslav Bžoch, tření a čtvrté místo obsadili europoslanci Ondřej Knotek a Martin Hlaváček. Pětkou je už zmíněná Nagyová a šestá pozice patří bývalé středočeské hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové. Všichni před volbami věřili v úspěch.

V roce 2019 vyhrálo ANO volby do Evropského parlamentu se ziskem 21,18 % hlasů. Druhá ODS získala 14,54 %, třetí Piráty volilo 13,95 % lidí. Volební účast byla 28,72 %.