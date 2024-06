V eurovolbách se hraje i o osud Spolu. Ke kroužkům lidí z ODS vyzývali premiér i Benda, v TOP 09 to „vře“

Úderem druhé hodiny se dnes po celém Česku otevřou volební místnosti. Voliči v nich rozhodnou o tom, jakou jedenadvacítku reprezentantů vyšlou do Evropského parlamentu. K urnám mohou přicházet do desáté večerní, šance je i zítra od osmi do dvou.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit