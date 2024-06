Rakušan: Co Turek předváděl, bylo nechutné. Na Brusel věří Nerudové i Farskému

Starostové vsadili v závěru kampaně do eurovoleb na tvrdou kritiku lídra Motoristů Filipa Turka. Podle předsedy Víta Rakušana si za to ale mohl sám. „To, co ten pán předváděl, bylo nechutné. On se zaměřil na nás, museli jsme reagovat a Danuše Nerudové se zastat,” vysvětlil Rakušan ve štábu. Křeslo v Bruselu podle něj získá právě Nerudová a dvojka Jan Farský.