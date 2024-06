Politolog hodnotí neúspěchy: Nerudová soupeřila s Turkem, Piráti sami se sebou. Okamura může mít velké obavy

Lidovky.cz: Byť koalice Spolu získala celkem šest mandátů, tak KDU-ČSL náleží jen jeden z nich: pro Tomáše Zdechovského, který tedy mandát obhájil. Je to neúspěch?

Nemyslím si, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Volby do Evropského parlamentu jsou jiné než národní, přičemž lidovecký elektorát má mnohem blíže k těm sněmovním. Nejviditelnější postavou kandidátky byl Alexandr Vondra a Tomáš Zdechovský, jednička KDU-ČSL na listině, se vedle něj příliš neprosazoval. Takže výsledek samotných lidovců bych o mnoho lepší neočekával. Musejí být rádi, že je ODS dále nosí na svých zádech.