Praze hrozí ostuda. Sen o sídle kosmické agentury EU na Palmovce se rozplývá

Přestavba zchátralého torza s názvem Nová Palmovka ale nejenže dosud nezačala, ale město ani nezná vítěze tendru, který minulý týden už poněkolikáté začal prověřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
S každým dalším zpožděním přitom hrozí, že z plánů na využití Nové Palmovky sejde. „Ministerstvo financí bere celou situaci velmi vážně a je rozhodnuto naplnit mezinárodní závazky vůči EUSPA,“ sděluje Stefan Fous z odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva financí.
„Kvůli průtahům při veřejné zakázce, kterými jsou ministerstva financí i dopravy velmi znepokojena, proto v součinnosti s EUSPA prověřujeme vhodné alternativy k Nové Palmovce, nicméně vzhledem k unikátním podmínkám, které EUSPA pro své sídlo potřebuje, takových lokalit není mnoho,“ dodává.
Ministerstvo podle něj má interně stanovený mezní termín, do kterého je ochotno čekat na zahájení přestavby, sdělovat ho ale veřejně odmítl.
Význam kosmických dat roste
EUSPA i organizace, ze kterých vzešla, sídlí v Holešovicích už od roku 2012. Evropská unie chce ale její fungování významně rozšířit, což mimo jiné vyžaduje zdvojnásobení počtu zaměstnanců až na 550 lidí. A na to budova u Strossmayerova náměstí už nestačí.
„Význam kosmických dat a služeb neustále roste, a to po celou dobu více než 13 let, co agentura EUSPA sídlí v Praze. EUSPA postupně rozšiřuje své aktivity v České republice i v celé EU a pro plnění svých úkolů musí mít odpovídající zázemí. Agentura proto potřebuje nové prostory, které zajistí především posílenou bezpečnostní infrastrukturu a rozšířenou kapacitu,“ vysvětluje Milena Hrdinková, šéfka komunikace v EUSPA.
Magistrátu se ale už skoro rok a půl nedaří vybrat vítěze tendru. A podle opakovaných rozhodnutí ÚOHS převážně vlastní vinou. Napoprvé se vítězem tendru stala společnost Porr, kterou Praha vybrala s nabídkovou cenou 2,62 miliardy korun.
Na základě námitky Geosanu, který skončil druhý v pořadí, ale magistrát Porr vyloučil ze soutěže. Následně zakázku přidělil Geosanu, který nabídl budovu přebudovat za 2,9 miliardy korun.
Důvodem pro vyloučení byly nejasnosti ohledně referencí, tedy zakázek, které mají dokládat zkušenosti odborníků nominovaných na stavbu. V tomto konkrétním případě šlo o pracovníka, který měl mít na starosti vybudování vytápění, chlazení a vzduchotechniky. Podle námitky práce na těchto technologiích v rámci stavby sídla Národního kontrolního úřadu (NKÚ), na kterých se měl odborník podílet, nedosáhly požadované výše sta milionů korun.
Tehdy se věc poprvé dostala před ÚOHS, který dal Porru koncem loňského roku za pravdu a vrátil ho zpátky do soutěže. „Zadavatel nemůže stavět vyloučení dodavatele na svých domněnkách či nepodložených závěrech,“ upozornil například ÚOHS v rozhodnutí.
Jen záměna jmen
Byť následně magistrát podal proti rozhodnutí rozklad, vzal ho záhy zase zpět, aby tak celý proces urychlil. Zrušil výběr Geosanu a znovu dal zakázku Porru. Následovalo obdobné kolečko jako v prvním případě, přičemž v červnu ÚOHS pro změnu zrušil výběr Porru, který loni vrátil do soutěže.
Magistrát totiž firmu vybral, přestože v informacích ohledně referencí NKÚ zaměnil jména. Vědomi si této chyby, kterou zároveň v mezičase opravili, radní ihned po rozhodnutí ÚOHS výběr Porru zrušili a tutéž firmu opětovně vybrali.
Geosan nicméně boj o zakázku stále nevzdává. Poté co v červenci nepochodil s další námitkou proti referencím u magistrátu, zaslal podání minulý týden na ÚOHS.
Teď tedy záleží na antimonopolním úřadu, jak do třetice rozhodne. Jisté ale je, že stavět se začne nejdříve v řádech měsíců, a to i kdyby teď ÚOHS dal v obou stupních za pravdu magistrátu.