Úkol vypracovat přehled klíčových událostí před a po uzavření darovací smlouvy na bitcoiny dostalo ministerstvo od vlády počátkem měsíce. Kromě 620 stran listinných důkazů měli auditoři resortu k dispozici také nosič s 860 počítačovými soubory a dalších deset dokumentů v elektronické podobě.

Šlo o stovky záznamů z pracovní komunikace, oficiální úřední dokumenty, záznamy z veřejných databází, neveřejné dokumenty z rozhodovací činnosti soudů a další materiály.

Do sestavování osy byli zapojeni tři auditoři ministerstva, kteří převzali zadání a potřebné dokumenty 13. června. „Personální kapacity neodpovídaly rozsahu zakázky a požadovanému termínu dokončení zakázky – vypracování časové osy a shrnutí klíčových událostí,“ uvedl ve středu resort.

Podle něj se negativně projevila i absence neomezeného přístupu do informačních systémů ministerstva. „Nebylo možné vysledovat informace z metadat dokumentů a schvalovacích procesů ani přesný rozsah osob, které se účastnily,“ sdělil resort.

Zveřejněný materiál neobsahuje osobní údaje lidí a další citlivá data. Ministerstvo to zdůvodnilo tím, že by jejich zveřejnění mohlo negativně ovlivnit úkony orgánů činných v trestním řízení a současně by mohlo představovat nepřiměřený zásah do soukromí všech zúčastněných osob.

Koordinátor k objasnění kauzy

Decroix zároveň na čtvrteční schůzce s koaličními partnery a opozičními Piráty navrhne jmenovat jako nezávislého koordinátora k objasňování bitcoinové kauzy advokáta a bývalého ústavního soudce Davida Uhlíře. Zatím ale neví, jestli proti němu nebude mít někdo z politiků námitky.

„Já bych samozřejmě byla ráda, aby byl co nejdříve uveden do funkce,“ sdělila Decroix. Podle ní je Uhlíř renomovaný právník, který vyučoval občanské právo na Univerzitě Karlově v Praze. Zároveň byl žákem prvního předsedy českého Nejvyššího soudu a prvního českého ombudsmana Otakara Motejla.

Zástupci koalice budou na schůzce s opozičními Piráty řešit i zadání pro externí auditorskou firmu, jež bude zkoumat ministerské procesy a postupy. Audit by měl podle ministryně zjistit, jaké procesy jsou na ministerstvu špatně nastaveny a kde selhal systém. Úřad na něj vypíše veřejnou soutěž.

Pozvánku na čtvrteční schůzku zaslala Decroix předsedům všech parlamentních stran a šéfům poslaneckých klubů. Za Piráty dorazí šéf jejich klubu Jakub Michálek. ANO i SPD avizovaly, že se nezúčastní. ANO pokládá zřízení koordinátora za zbytečnost a zástupný krok, který má kauzu miliardového daru ministerstvu od odsouzeného dealera drog jen rozmělnit.