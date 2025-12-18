Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

„Šli jsme spolu 25 let. Spolu jsme vyrostli, splnili si sny, vychovali dvě nádherné děti. A po cestě se ztratili jeden druhému. Pomalu, potichu a neviditelně. Ničí chyba, obou chyba. Respekt a krásný vztah dvou lidí zůstal, manželství už to ale není,“ oznámila bývalá ministryně.
„Chceme se rozejít, jako jsme se seznámili. S upřímností jeden vůči druhému a vírou, že la vie est belle,“ dodala v příspěvku na sociálních sítích, ve kterém zároveň prosí o respekt k soukromí rodiny.
Kuchař a cukrář Rémi Decroix pochází z francouzského Lille, Eva Decroix vyrostla na Vysočině. Seznámili se v Praze, kde pracoval a kde bývalá ministryně studovala obor francouzština – čeština na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity.
Studium ovšem nedokončila a posléze odešla za Francouzem do jeho rodné země, kde absolvovala právní vzdělání na univerzitách ve městech Rennes a Lille. Po návratu do Česka se stala advokátkou. V roce 2024 obhájila doktorát na pražské právnické fakultě a získala titul Ph.D.
S kuchařem a cukrářem mají dvě dcery. Společně provozovali bistro v Počátkách, později otevřeli restauraci v obci Horní Dubenky na Jihlavsku.