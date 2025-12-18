Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě, a každý jdeme dál svou cestou,“ napsala Decroix na sociálních sítích.
Eva Decroix s manželem Rémim

Eva Decroix s manželem Rémim | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Šli jsme spolu 25 let. Spolu jsme vyrostli, splnili si sny, vychovali dvě nádherné děti. A po cestě se ztratili jeden druhému. Pomalu, potichu a neviditelně. Ničí chyba, obou chyba. Respekt a krásný vztah dvou lidí zůstal, manželství už to ale není,“ oznámila bývalá ministryně.

„Chceme se rozejít, jako jsme se seznámili. S upřímností jeden vůči druhému a vírou, že la vie est belle,“ dodala v příspěvku na sociálních sítích, ve kterém zároveň prosí o respekt k soukromí rodiny.

Kuchař a cukrář Rémi Decroix pochází z francouzského Lille, Eva Decroix vyrostla na Vysočině. Seznámili se v Praze, kde pracoval a kde bývalá ministryně studovala obor francouzština – čeština na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity.

Studium ovšem nedokončila a posléze odešla za Francouzem do jeho rodné země, kde absolvovala právní vzdělání na univerzitách ve městech Rennes a Lille. Po návratu do Česka se stala advokátkou. V roce 2024 obhájila doktorát na pražské právnické fakultě a získala titul Ph.D.

S kuchařem a cukrářem mají dvě dcery. Společně provozovali bistro v Počátkách, později otevřeli restauraci v obci Horní Dubenky na Jihlavsku.

18. prosince 2025 v 12:55
